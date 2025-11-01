Новые зарплаты в Украине: как пересчитали суммы и сколько будут платить в следующем году

В Украине средняя зарплата по разным оценкам достигла более 26 тыс. грн. В следующем году эта цифра может превысить отметку в 30 тыс. грн. При том часть украинцев, в первую очередь те, кто живет в небольших городах и работает в бюджетной сфере, может получать значительно меньше.

Самая важная проблема – размер минималки. Учитывая темпы роста средней зарплаты в Украине уже сейчас минималка должна быть на уровне более 12 тыс. грн, а в следующем году – около 15 тыс. грн. Тогда как плановый размере минимальной зарплаты на следующий год составляет всего 8 647 грн.

О том, как пересчитают зарплаты и сколько платят сейчас, читайте в материале OBOZ.UA.

Сколько зарабатывают украинцы: важные цифры

Средняя зарплата составляет 22 035 грн, говорится в данных кадрового портала robota.ua. Их конкурент work.ua показывает данные по средней зарплате в размере 26 000 грн (по состоянию на октябрь). Разница объясняется разной методикой расчета.

Данные Государственной службы статистики (они учитывают исключительно официальные зарплаты) значительно ближе к информации work.ua – по состоянию на август (данные публикуются с задержкой в квартал) средняя зарплата в Украине составляла 25 911 грн. При том в последнем месте лета произошло незначительное снижение – в июле было 26 499 грн. Традиционно летом на уровень официальных зарплат влияет период отпусков.

Значительно отличается показатель средней заработной платы в регионах. Если в столице (данные work.ua) сейчас в среднем предлагают зарплату в 30 тыс. грн, то в Кривом Роге средняя зарплата – всего 20 тыс. грн. Ни кадровые порталы, ни тем более официальная статистика не учитывают значительный сегмент теневой занятости.

Кадровые порталы оценивают зарплаты по желаемому уровню в резюме и предложениям в вакансиях. При этом часто те сотрудники, которые работают уже давно, получают меньшие зарплаты, чем предлагают новым сотрудникам. Особенно "тяжелая" ситуация – в небольших населенных пунктах.

Например, согласно данным Единого портала вакансий, сейчас в Бердичевской общине Житомирской области размещено 444 вакансии. Из них – 92 вакансии с зарплатой до 10 тыс. грн. Самые большие зарплаты предлагают в частных компаниях. Например, инженеру в Бердичеве, который умеет организовать производственный процесс, предлагают 40 тыс. грн. Станочник деревообрабатывающих станков может получать около 32 тыс. грн.

На зарплату около 30 тыс. грн также могут рассчитывать слесари, маляры, сварщики, токари, водители. Самые маленькие зарплаты в регионе (а это минималка – 8 тыс. грн) у младшего медицинского персонала (медицинские сестры, медицинские братья) в государственных учреждениях. Минималку в этом районе также предлагают дворникам, мойщикам посуды, продавцам, кухонным рабочим.

Учителю в Бердичевском городском лицее №15 предлагают зарплату в 12 тыс. грн. Учитель начальных классов в этом же лицее может получать зарплату в 8 тыс. грн. Для сравнения, в Житомире учитель в лицее №35 может зарабатывать 15 141 грн.

Драйвером зарплат последние годы выступает дефицит рынка труда. Работодатели, открывая новые вакансии, вынуждены конкурировать за недостаточное количество кандидатов. Согласно оценкам Госстата, быстрее всего растут зарплаты в таких сферах:

сельское хозяйство;

строительство;

почтовая и курьерская деятельность;

информация и телекоммуникация.

Однако в последнее время ситуация с дефицитом кадров стабилизируется. Это можно увидеть и в данных статистики (в октябре количество вакансий на work.ua снизилось с 96 882 до 88 292. Это подтверждают и в своей аналитике НБУ.

"Предложение труда, измеренное как количество новых резюме, в сентябре продолжало расти быстрее, чем количество вакансий (28% г/г против 5% г/г). В то же время темпы роста предложения несколько ускорились по сравнению с августом. По опросу ИЭД, поиск работников в 2025 году остается значительной проблемой для бизнеса. Однако если в прошлом году наблюдалась тенденция к усложнению поиска, в этом году ситуация стабилизировалась, хотя и остается напряженной", – говорится в аналитике НБУ.

Как будут расти зарплаты в Украине

В октябре 2024-го средняя зарплата была на уровне 22 000 грн, это на 18% меньше, чем по состоянию на октябрь этого года, согласно данным work.ua. За последний месяц средняя зарплата выросла на 500 грн.

По данным ГССУ, средняя зарплата в августе составила 25,9 тыс. грн по сравнению с 26,5 тыс. грн в июле, ее незначительное снижение обусловлено сезонным фактором, в частности снижением выплат в августе в сферах образования и здравоохранении. В следующем году средняя заработная плата может увеличится до 30 032 грн. В 2027-м ожидается рост средней зарплаты до 34 808 грн, а в 2028-м– 39 436 грн.

Значительно хуже ситуация – с минималкой. Ее в следующем году увеличат с 8000 до 8647 грн. И это меньше, чем необходимо для удовлетворения базовых потребностей.

Украинец, который работает полный рабочий день, не может находиться за чертой бедности. Примерно 1,5 млн человек работают, получая минимальную зарплату. Среди них есть много тех, кто на самом деле зарабатывает больше, но доплата – в конверте. Но есть и те, кто реально получает 8 тыс. грн. Это прежде всего люди в маленьких населенных пунктах, работники бюджетной сферы.

Если использовать европейские рекомендации, минимальная зарплата сейчас должна быть на уровне хотя бы около 12 тыс. грн (это половина медианной зарплаты). При этом минималка не может быть меньше 11,2 тыс. грн (это уровень фактического прожиточного минимума), иначе это противоречит самому принципу установления социальных гарантий.

Федерация профсоюзов обращалась к правительству с предложением установить с 1 января 2026 года минималку на уровне не ниже 50% от прогнозной среднемесячной заработной платы работников на конец 2025 года. Речь идет о минимальной заработной плате ориентировочно в 12 195 грн.

Однако, вероятно, минимальная зарплата в следующем году останется на уровне, которого недостаточно даже на обеспечение базовых потребностей.