Незаконное обогащение, отмывание денег и взятка: в Украине будут судить экс-заместителя Офиса президента

В Украине передали в суд дело бывшего заместителя руководителя Офиса президента (ОП) Украины Андрея Смирнова. Его подозревают в незаконном обогащении на 17,1 млн грн, легализации незаконных средств и получении взятки на $100 тыс. за влияние на решение Антимонопольного комитета Украины.

Видео дня

О передаче дела в суд сообщило Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). При этом официально имя обвиняемого не называется, однако период пребывания в должности указывает на Андрея Смирнова. Ранее информацию о том, что именно он получил подозрения по этому делу, публично подтверждал журналист Олег Новиков.

По данным следствия, в 2020-2022 годах экс-чиновник приобрел активов на сумму 17,1 млн грн, имея официальные доходы и сбережения лишь чуть более 1,3 млн грн. Таким образом, разница между законными доходами и стоимостью приобретенного имущества составила 15,7 млн грн.

Среди активов, которые фигурируют в деле, – автомобили премиум-класса Mercedes-Benz и Volkswagen, мотоциклы Honda и BMW, три паркоместа в Киеве, квартира в престижном жилом комплексе во Львове, а также земельный участок на Закарпатье. Чтобы скрыть реальное происхождение имущества, большую его часть оформили на родного брата чиновника, хотя фактически он сам продолжал полностью им распоряжаться.

Отдельный эпизод касается легализации незаконно полученных наличных средств в 2019-2021 годах. По версии следствия, деньги направили на строительство частных домов общей площадью более 300 квадратных метров в рекреационной зоне Одесской области вблизи морского побережья.

Для реализации этой схемы обвиняемый передал почти 6,5 млн грн бенефициару компании, которая владела соответствующим земельным участком. Сначала построенное имущество оформили на общество, а после сообщения о подозрении в мае 2024 года переоформили на доверенное лицо. При этом, по данным НАБУ, фактическим пользователем недвижимости оставался сам экс-заместитель председателя ОП.

Самый резонансный эпизод касается неправомерной выгоды. В 2022 году к топ-чиновнику обратился владелец строительной компании с предложением взятки в эквиваленте 100 тысяч долларов США в виде строительных работ и услуг для возведения одного из домов на побережье.

В обмен на это чиновник должен был использовать служебное положение, чтобы поспособствовать принятию Антимонопольным комитетом Украины решения об отмене результатов тендера, в котором победил конкурент, а впоследствии обеспечить победу нужной компании в новом конкурсе. Следствие утверждает, что обвиняемый принял предложение и выполнил свои обязательства, после чего АМКУ принял "нужное" решение.

Первое подозрение в незаконном обогащении экс-чиновнику вручили в мае 2024 года. В апреле 2025-го его дополнили подозрениями в легализации незаконно приобретенных средств и принятии предложения взятки в особо крупном размере. Уже в мае 2025 года материалы уголовного производства открыли стороне защиты, а теперь дело официально передано в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, НАБУ зарегистрировало производство по квартире в центре Киева, которую получил прокурор Александр Ганилов. Жилье могло быть взяткой за его участие в делах против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова и нардепа Федора Христенко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!