Не в Киеве и не во Львове: авиаэксперт назвал единственный безопасный город для открытия аэропорта во время войны

Аэропорт "Ужгород" – единственный украинский аэропорт, который теоретически может возобновить работу во время войны благодаря близости к границе НАТО. Аэропорты Киева, Львова и других городов остаются под угрозой атак через короткое время подлета российских ракет.

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Об этом сообщил авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в комментарии СМИ. В условиях полномасштабной войны Украина остается без гражданского авиасообщения.

С начала вторжения России все украинские аэропорты закрыты для пассажирских перевозок из-за высокого уровня угрозы. Однако среди них есть один, который, по мнению эксперта, теоретически может возобновить работу - международный аэропорт "Ужгород".

По мнению Романенко, аэропорт имеет уникальную особенность: его взлетно-посадочная полоса частично заходит на территорию Словакии, которая является членом НАТО. Это создает потенциальный сдерживающий фактор для России, поскольку любой удар по аэродрому может задеть воздушное пространство Альянса.

Романенко объясняет, что запуск любого другого украинского аэропорта невозможен из-за короткого подлетного времени российских ракет. Например, баллистическая ракета "Кинжал" может долететь до Львова за 7-8 минут, а до Киева еще быстрее – за 5-6 минут.

Это значит, что даже если диспетчеры успеют объявить воздушную тревогу, пассажиры не смогут эвакуироваться безопасно. Учитывая хаотический характер эвакуации и потенциальные панические настроения, использование аэропортов Львова, Киева и других городов чрезвычайно рискованно.

Еще один важный аспект – во время воздушной атаки пассажиров нужно не только эвакуировать из самолета, но и довести до безопасного укрытия. А для этого просто не хватит времени.

Из-за уникального расположения аэропорта в Закарпатье возникают дискуссии о возможном возобновлении полетов. Однако даже в этом случае требуются значительные гарантии безопасности, ведь российские войска могут атаковать критическую инфраструктуру в регионе, даже если аэропорт остается под защитой НАТО.

Есть ли реальные шансы на возобновление авиасообщения, зависит от ситуации на фронте и международных договоренностей. Украина стремится возобновить полноценную авиацию после завершения боевых действий, однако до этого времени любой аэропорт, кроме "Ужгорода", остается уязвимым.

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