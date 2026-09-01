Названы худшие города Польши для жизни – в списке популярный Краков: что стоит знать украинцам

Украинцам, которые живут в Польше или планируют переезд в эту страну, при выборе конкретного города стоит учитывать не только стоимость аренды и возможность найти работу. Большое значение имеют уровень зарплат, безработица, доступность врачей и другие факторы. Рейтинг 2026 года показал, что худшими по совокупности показателей стали Гожув-Велькопольский и Белосток, а популярный среди туристов и иностранцев Краков занял предпоследнее место.

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В общей сложности Business Insider сравнил 16 польских городов – по одному из каждого воеводства. Авторы рейтинга учли шесть показателей: безработицу, средние зарплаты, цены на жилье, доступность медицинской помощи за счет NFZ, уровень преступности и качество воздуха. Чем ниже суммарное место города по этим категориям, тем лучше его результат.

Лидером рейтинга в 2026 году стал Щецин. Второе место занял Люблин, третье – Лодзь. В первую пятерку также вошли Познань и Быдгощ. В нижней части таблицы оказались Краков, Вроцлав, Варшава и Гданьск. Последние места разделили Гожув-Велькопольский и Белосток.

Полный рейтинг – от лучшего для жизни города до худшего – выглядит так:

Щецин. Люблин. Лодзь. Познань. Быдгощ. Ополе. Жешув. Катовице. Ольштын. Варшава. Гданьск. Вроцлав. Кельце. Краков. Гожув-Велькопольский и Белосток.

Гожув-Велькопольский: более дешевое жилье, но проблемы с врачами

Гожув-Велькопольский вместе с Белостоком получил худший результат в рейтинге. Одна из главных проблем города – доступ к медицинской помощи за счет NFZ. Именно по этому показателю Гожув оказался последним среди всех 16 городов.

Для украинцев, которые живут в Польше и пользуются государственной системой здравоохранения, это может иметь практическое значение. Более длинные очереди к врачам означают, что получить плановую консультацию или пройти обследование может быть сложнее.

В то же время в Гожуве есть преимущество, которое может быть важным для тех, кто ищет более доступное жилье. По данным аналитиков, средняя цена квартиры на вторичном рынке в июне 2026 года составляла 7414 злотых за квадратный метр. Средняя зарплата в секторе предприятий – 7907 злотых брутто, а уровень безработицы составлял 4,4%.

То есть город проигрывает крупным экономическим центрам по уровню доходов, но при этом жилье здесь значительно доступнее. Для украинца, который уже имеет работу или работает удаленно, этот фактор может быть важнее места в общем рейтинге.

Белосток: безработица давит на оценку города

Белосток также оказался на последней позиции. Одной из главных причин стал уровень безработицы – он был самым высоким среди городов, которые сравнивали авторы рейтинга. При этом у города есть сильная сторона – высокий уровень безопасности.

Краков может удивить своим результатом

Самым неожиданным для украинцев может стать результат Кракова. Город, который остается одним из самых популярных туристических центров Польши и крупным центром международного бизнеса, занял лишь 14-е место из 16.

При этом по уровню зарплат Краков выглядит значительно лучше аутсайдеров. В июне 2026 года средняя зарплата в секторе предприятий составляла 11 556 злотых брутто, а безработица – лишь 2,8%. Проблема прежде всего заключается в стоимости жилья: средняя цена квартиры на вторичном рынке достигла 16 868 злотых за квадратный метр.

Если сравнить эти цифры, средней зарплаты хватало примерно на 0,69 кв. м такого жилья. Для человека, который приехал в Польшу и ищет квартиру для долгосрочной аренды или планирует покупку, это может существенно уменьшать преимущество высоких доходов.

Рейтинг не стоит воспринимать как список городов, в которых украинцам не рекомендуют жить. Он показывает средние показатели, а реальные условия уже зависят от профессии, зарплаты, состава семьи и стоимости аренды.

Как сообщал OBOZ.UA, на польской границе изменили подход к украинцам. Их все чаще регистрируют как туристов, а не как лиц, прибывающих для получения временной защиты.

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