"Напоминает спираль, которая привела к краху СССР": Путин решился на масштабную экономическую ошибку

Президент РФ Владимир Путин решился на масштабную экономическую ошибку. Он рассчитывает на значительное повышение стоимости газа и нефти на мировых рынках и уже с расчетом на такой рост планирует в 3,5 раза увеличить военные расходы.

Издание Eurasia Review цитирует российского оппозиционера, бывшего замминистра энергетики РФ Владимирова Милова. Бывший чиновник российского финансового ведомства, а ныне оппозиционный политик говорит, что даже если режим сможет это сделать (а это маловероятно) российская экономика пострадает, потому что деньги, потраченные на армию, не будут иметь такого мультипликативного эффекта

Ухудшение нынешней экономической ситуации, которое такое увеличение военных расходов делает практически неизбежным, напоминает "спираль" конца 1980-х годов, описанную Егором Гайдаром в его книге "Гибель империи", рассказывающей историю о том, что привело к краху 1991 года, продолжает Милов.

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Советские руководители, писал Гайдар, "как видно из их выступлений в 1985-1986 гг., были уверены в том, что смогут вернуть советской экономике утраченный динамизм, повысить темпы экономического роста, преодолеть ее отставание от более развитых стран", но не "видели и не понимали характера и масштабов угрозы".

Милов говорит, что нечто подобное происходило и до 1917 года. И в том, и в другом случае увеличение военных расходов фактически торпедировало дальнейший экономический рост и привело к политическим кризисам, с которыми руководство страны не смогло справиться.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России хотят скопировать валютную модель Китая, то есть ввести две разные версии своей валюты: для внутреннего и внешнего использования. Однако в РФ такая система работать не может.

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