Повышение налогов "задним числом" отменят: нардеп рассказал, какие изменения готовят в новом законе

В Украине готовят изменения к новому закону о налогах, в новых правках отменяется налогообложение "задним числом" и уточняется порядок вступления в силу изменений. В частности, для "ФОПов" (физлиц-предпринимателей) военный сбор введут не с 1 октября 2024-го, а с 1 января 2025-го.

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Основная ставка для е-резидентов остается неизменной, а доходы за 2024 год будут облагаться налогом по старым правилам. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос").

По его словам, такие изменения предусмотрели в правках к новому законопроекту о стартапах в Дія.Сіті. Эти изменения призваны устранить коллизии, которые возникли после принятия "налогового" законопроекта №11416д во втором чтении. Основные изменения, которые предлагаются:

отмена налогообложения "задним числом" (кроме налога на прибыль банков);

перенос для ФЛП внедрения налогообложения военным сбором с 1 октября 2024 года на 1 января 2025;

сохранение действующей ставки для е-резидентов.

"Минфин проговорился, да, президент скоро подпишет #11416д, а опубликуют закон так, чтобы он заработал с 1 декабря. От 30 млрд грн (дополнительных поступлений в бюджет. – Ред.) на 2024 год осталось всего 8 млрд. Все остальное потеряли из-за затягивания подписания", – отметил Железняк.

Также очерчены четкие условия вступления налоговых изменений в силу. А именно:

особые условия для военнослужащих:

для военных и работников силовых структур ставка военного сбора сохраняется на уровне 1,5% доходов, выплачиваемых в виде денежного довольствия и вознаграждений.

авансовые взносы и освобождение от военного сбора:

плательщики единого налога из пострадавших от боевых действий регионов получают право не платить военный сбор в период активных боевых действий. Также предусмотрено освобождение от уплаты военного сбора во время отпуска или болезни, продолжающейся более 30 дней.

прогнозируемая дата вступления в силу новых правил:

По предварительным оценкам, изменения в налогообложении могут заработать не раньше декабря 2024 года, что дает предпринимателям время на адаптацию к новым условиям.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Европейская комиссия призывает Украину увеличить акцизные ставки на табачные изделия. Это необходимо для гармонизации их с европейскими, но может привести к заметному удорожанию сигарет и других товаров для курения – в течение 4 лет их стоимость может превысить 170 грн за пачку.

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