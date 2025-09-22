"Нафтогаз" и западные партнеры направили $2,5 млрд на закупку газа для Украины – Washington Post

Государственная "Группа Нафтогаз" направила на закупку газа для происхождения зимы $1 млрд собственных средств. Еще $1,5 млрд привлечено для импорта газа от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), правительства Норвегии и других международных финансовых институтов.

Об этом сообщает The Washington Post. Как отметил в комментарии изданию председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, "Нафтогазом" уже законтрактовано 95% газа от необходимых потребностей для начала отопительного сезона.

Почему это важно

В феврале 2025 года в результате вражеских атак было уничтожено 42% добычи украинского газа , рассказал Сергей Корецкий.

, рассказал Сергей Корецкий. Как следствие, Украина должна была импортировать из-за рубежа около 6 млрд кубометров газа.

Перед отопительным сезоном, вероятно, враг будет снова атаковать газовую инфраструктуру.

"Скорее всего, (Россия. – Ред.) сейчас будет массированно атаковать энергетические активы перед отопительным сезоном и зимой. Это терроризм в чистом виде", – констатировал председатель правления "Нафтогаза Украины".

Что было ранее

"Группа Нафтогаз" в партнерстве с польским ORLEN в рамках подготовки к зиме 2025-2026 уже поставила в Украину около 400 млн куб. м американского сжиженного газа. Американский СПГ в рамках этого сотрудничества после регазификации транспортируется через Польшу на украинскую границу. Это позволяет обеспечить стабильный импорт энергоносителей, уменьшая зависимость от традиционных поставочных маршрутов.

Кроме того, "Нафтогаз" и Европейский банк реконструкции и развития подписали рекордное для Украины соглашение на закупку газа на 500 млн евро. Впервые в истории Украины такой кредит предоставляется под гарантию ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, также глава "Нафтогаза" Корецкий и наблюдательная группа провели переговоры с миссией МВФ. В центре внимания была именно подготовка к отопительному сезону.

