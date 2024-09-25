На границе Украины с ЕС возможны очереди: на каких пунктах пропуска затруднено движение

Украинцам будет труднее попасть в Европейский Союз – в пункте пропуска "Чоп – Захонь" на границе с Венгрией начался ремонт дорожного покрытия. Кроме того, в октябре временно перестанет работать пункт пропуска "Нижанковичи – Мальховице" на границе с Польшей.

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Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины. Отмечается, что дорожные работы в международном пункте пропуска "Чоп – Захонь" осуществляются в направлении "выезд из Украины" от моста через Тису до пассажирского и грузового участков.

Работы продлятся несколько недель, начиная с 25 сентября – точной даты их завершения нет. Это может усложнить движение автомобильного транспорта, поэтому водителей, которые планируют пересекать в этом направлении границу, просят учесть это при планировании поездки.

Кроме того, поляки готовят к открытию пункт пропуска "Нижанковичи – Мальховице". Поэтому с 1 октября 2024 на нем приостановят осуществление таможенных формальностей и перестанут пропускать транспортные средства в обоих направлениях на участке границы "Нижанковичи" (отдел таможенного №5 таможенного поста "Смольница").

Этот участок границы предназначен для пропуска пустых транспортных средств коммерческого назначения, общей массой более 7,5 тонн, за исключением транспортных средств, перемещающих опасные вещества и автомобилей, приобретенных за границей, ввозимых в Украину для выпуска в свободное обращение. Ее строительство планируется завершить до конца 2024 года.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что пропуск лиц и транспортных средств через пункт "Устилуг – Зосин" также производится в замедленном режиме в связи с оформлением лиц на портативных компьютерах. Кроме того, на пункте "Солотвино – Сигету-Мармации" продолжаются ремонтные работы, ограничивающие движение транспорта.

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