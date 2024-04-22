Украинцам подсовывают опасные продукты: где можно купить отравленную еду

Госпродпотребслужба отмечает опасность, которую несет приобретение продуктов в местах стихийной торговли, ведь это создает угрозу для здоровья потребителей. Единственными официальными местами для торговли пищевыми продуктами являются продовольственные магазины и агропродовольственные рынки.

Это объяснили эксперты "Защиты прав потребителей". Там отметили: значительная часть жалоб и обращений украинцев в Госпродпотребслужбу касается опасных продуктов, которые они купили в местах стихийной торговли – на улицах, во дворах, на тротуарах, в скверах, парках, подъездах и т. д.

"Продаваемые в непредназначенных для этого местах продукты из необорудованного должным образом автотранспорта в антисанитарных условиях, не прошедших ветеринарно-санитарной экспертизы, – это потенциальная опасность для здоровья потребителей", – отметили эксперты.

Где безопасно покупать еду

Со своей стороны, говорится, следует думать об опасности, которую несет приобретение продуктов в неположенных местах, где они продаются в антисанитарных условиях и без надлежащих разрешений. Официальными местами для торговли продуктами питания являются только продовольственные магазины и агропродовольственные рынки.

Госпродпотребслужба сообщает, что в магазинах субъекты хозяйствования несут ответственность за качество товаров, а на рынке продажа собственной продукции разрешена только при наличии заключения ветеринарно-санитарной экспертизы. Согласно законодательству, администрация рынка имеет право предоставлять торговые места только после получения соответствующих выводов лаборатории.

В первую очередь ответственность за качество продукции несет администрация рынка, а также законы Украины предусматривают штрафы за несоблюдение требований относительно мест торговли. "Помним, что стихийная торговля существует до тех пор, пока на нее есть спрос", – отмечают в Госпродпотребслужбе.

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