Курс доллара могут заметно переписать: украинцам рассказали, к чему готовятся обменники

В украинских обменниках ожидается заметное изменение курса доллара. По прогнозу, до конца следующей недели (26 октября) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,25-41,65 грн. Вечером же 16 октября ее покупали там в среднем по 41,2 грн, а продавали по 41,82 грн. Таким образом, не исключается рост курса в покупке при снижении в продаже.

Видео дня

В банках же ожидается снижение курса и в покупке, и в продаже. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, стоимость валюты в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 41,25-41,65 грн.

Вечером же 16 октября там покупали доллар в среднем по 41,4 грн, а продавали по 41,9 грн.

В целом же, отметил банкир, в конце октября риск существенных колебаний курса будет невысоким. А "рынок будет предсказуемым".

"В течение следующей недели на валютном рынке будет продолжаться традиционная для этого времени года активизация импортеров. Ожидается, что, как и на прошлой неделе, спрос на валюту превысит предложение на 10-15%, что является вполне адекватным показателем и не повредит рынку", – рассказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем в ближайшее время украинцам не стоит опасаться обвала гривни – для этого нет никаких предпосылок. Ведь, констатируют в экспертной среде, центральную роль в процессе курсообразования играет политика Нацбанка. Который, в частности, в настоящее время имеет рекордные резервы, оцениваемые в более чем 40 млрд долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!