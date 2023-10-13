Куда движется глобальная энергетика: обнародован сценарий до 2050 года

Миру не стоит рассчитывать на снижение потребления энергии до 2050 года. Глобальные энергетические потребности неизбежно будут расти из-за увеличения населения Земли, а также улучшению уровня жизни и наращиванию производства. При этом развитие "зеленых" технологий вряд ли будет достаточным для покрытия всех потребностей.

К таким выводам пришло Управление энергетической информации США в свежем выпуске International Energy Outlook. Отчет содержит оценки развития мировой энергетики до 2050 года.

Из-за роста потребления энергии увеличатся и мощности по ее генерации, однако их продуктивность вряд ли изменится, говорится в отчете. Так, к примеру, в электроэнергетике к 2050 году физические мощности могут вырасти на 50-100%, а фактическое производство тока увеличится лишь на 30-76%.

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Хотя в целом доля "зеленой" энергетики может составить две трети от общего уровня производства, темпы ее роста будут недостаточными, считают аналитики. А потому, по их расчетам, не последует и существенного снижения выбросов углекислого газа. В случае, если не изменятся законы и правила, количество выбросов может даже увеличиться, констатируют эксперты.

Одной из причин является неравномерность распределения "зеленой" энергетики в мире. Пока одни страны будут увеличивать ее долю, другие, наоборот, нарастят добычу ископаемого топлива.

В частности, добыча газа, по расчетам, вырастет в странах Ближнего Востока и в Северной Америке. Кроме того, будет расти и добыча нефти, т.к. спрос на нее будет активным со стороны Китая, Индии, а также других стран Азии и Юго-Восточной Африки.

"Переход к возобновляемым источникам энергии для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию будет обусловлен региональными ресурсами, технологическими затратами и политикой. Проблемы энергетической безопасности ускорят переход от ископаемого топлива в некоторых странах, хотя в других они приведут к увеличению потребления ископаемого топлива", – говорится в отчете.

При этом аналитики подчеркивают, что их предположения не являются прогнозом. "Произойдут политические и геополитические события, а также технологические прорывы, которые изменят траекторию глобальной энергетической системы", – предполагают специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, прогнозы Международного энергетического агентства все же предполагают, что спрос на нефть, природный газ и уголь достигнет пика к 2030 году, а после начнет снижаться. В агентстве считают, что мир уже оказался в "начале конца" эры ископаемого топлива.

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