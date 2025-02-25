"Колосальные потери": Россия должна заплатить собственными активами за уничтоженное в Украине жилье и энергетику, – Шмигаль

В Украине разрушены 13% жилищного фонда, и восстановление этого сектора является приоритетом правительства. Для этого необходимо привлечь как внутренние, так и международные ресурсы, в частности, из-за конфискации российских активов.

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Об этом пишет премьер-министр Украины Денис Шмигаль, ссылаясь на RDNA4. Согласно данным, значительная часть жилищного фонда Украины пострадала в результате активных боевых действий.

Огромные разрушения потерпели не только дома в непосредственной близости от линии фронта, но и другие города и населенные пункты, ставшие объектами ракетных атак и артобстрелов. Уничтожение или повреждение жилых домов приводит к беспрецедентным социальным и экономическим проблемам, ведь граждане нуждаются не только в временном жилье, но и стабильных условиях для восстановления своей повседневной жизни.

По словам Шмыгаля, процесс восстановления жилых построек должен стать одним из приоритетных направлений для украинского правительства. Необходимо выстроить новые дома, реконструировать разрушенные квартиры и обеспечить граждан комфортными условиями для жизни. Это не только вопрос жизненных условий людей, но и важный аспект стабильности экономики страны, ведь восстановление жилищного сектора способно стимулировать другие сферы – строительство, энергетику, транспорт и коммунальные услуги.

Что нужно для восстановления

Восстановление жилья требует огромных финансовых и человеческих ресурсов. Премьер-министр подчеркнул, что в первую очередь важно обеспечить финансирование на восстановление, как из внутренних, так и внешних источников. Один из возможных путей – это использование замороженных российских активов, которые на сегодняшний день составляют значительный объем средств. Шмигаль подчеркнул необходимость конфискации обездвиженных активов агрессора, что позволит получить значительный ресурс для восстановления жилищных фондов.

Кроме того, правительство намерено предлагать странам-партнерам введение специальных налогов на российские энергоносители и сырье после завершения войны. Это не только позволит финансировать восстановление, но станет важным политическим сигналом, что агрессор должен заплатить за свои разрушения. Благодаря таким мероприятиям Украина сможет одновременно реализовать несколько важных целей: заставить Россию платить за нанесенный ущерб, создать дополнительный финансовый ресурс для восстановления и обеспечить прецедент, который обезопасит другие страны от агрессии в будущем.

Шмигаль подчеркнул, что восстановление энергетической инфраструктуры и критической инфраструктуры являются важными приоритетами для правительства. В прошлом году было восстановлено значительное количество важных объектов: 155 школ, 124 медицинских учреждения, а также реализовано более 600 инфраструктурных проектов. Но, к сожалению, ситуация с энергетикой остается сложной, поскольку количество поврежденных или разрушенных энергетических активов выросло на 93% в год.

Важным аспектом обновления Украины является поддержка со стороны международных партнеров. Шмигаль поблагодарил тех стран и организаций, которые уже помогают в восстановлении инфраструктуры и жилищного фонда, и призвал к более активному участию в этом процессе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, необходимая Украине для возобновления полномасштабной войны сумма значительно выросла. Теперь она составляет 524 млрд долларов на ближайшие 10 лет, что на 38 миллиардов превышает предварительную оценку.

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