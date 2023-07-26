Каким будет официальный курс доллара до конца 2023 года: чего ожидать украинцам

Нацбанк будет держать курс украинской валюты на зафиксированном уровне в 36,56 грн/доллар еще, по крайней мере, полгода. Возврат же к плавающему курсообразованию может стать возможным лишь весной 2024 года.

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Об этом говориться в прогнозе инвестиционной компании ICU. Там уточнили: по ожиданиям ее аналитиков, "НБУ будет готов перейти к изменению режима курсообразования только в конце І квартала 2024 года". Т.е., ориентировочно, в марте.

"Поэтому как минимум до конца этого года официальный курс останется на текущем уровне", – спрогнозировали аналитики.

В то же время, отмечается, НБУ уже становится все более склонным к внедрению определенной гибкости в курсообразовании. Делается это, объясняется, с целью снижения внешних дисбалансов с помощью рыночных сил.

Что говорят в Нацбанке

В самом же НБУ ранее заявили, что могут отменить фиксированный курс доллара еще до окончания войны. Однако для этого нужно выполнение ряда условий.

Как объяснил заместитель председателя Нацбанка Сергей Николайчук, речь идет об управляемой ситуации на валютном рынке. А также:

достаточном объеме международных резервов;

смягчении ряда ограничений, которые позволят "минимизировать разницу между курсами на разных сегментах валютного рынка";

устойчивом снижении инфляции;

эффективности монетарных инструментов НБУ "для обеспечения привлекательности гривневых активов".

"В последние месяцы имеем существенный прогресс по всем этим направлениям. Ситуация выравнивается, и есть надежда, что окончания войны ждать не придется. Возможно, условия для перехода к гибкому курсообразованию возникнут и раньше. Но пока ничего конкретно не обещаем", – сказал Николайчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время причин, способных как-то "шатнуть" валютный рынок Украины, в настоящее время нет. А потому по крайней мере, до конца июля ожидать резких колебаний наличного курса доллара не стоит.

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