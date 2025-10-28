В общественной организации "Офис миграционной политики" рассказали, что около 70 процентов находящихся за рубежом украинцев уже настолько там адаптировались, включая хорошо оплачиваемую работу, благодаря чему им хватает и на жилье, и на жизнь, что уже не планируют возвращаться в Украину, причем этот процент имеет устойчивую тенденцию к росту.

В связи с этим специалисты резонно предлагают создать условия, при которых беженцам (или просто трудовым мигрантам)захотелось бы вернуться, и я здесь собираюсь рассмотреть налогово-пенсионные аспекты, связанные с этим вопросом, ведь это касается не только тех, кто там, но и тех, кто пока еще тут.

Ситуацию значительно ухудшает то, что в стране катастрофически повышается удельный вес тех, кого государство должно кормить, то есть пенсионеров и лиц с инвалидностью, и соответственно так же снижается удельный вес тех, кто ей в этом должен бы помочь. Еще до войны жаловались на демографию, а война эту проблему, понятно, невероятно усложнила.

Поэтому расплачиваться за многолетнюю "солидарную" пенсионную политику государственной финансовой пирамиды а-ля МММ, унаследованной Украиной в отношении "теории" еще от Бисмарка, а практически – от СССР, обществу придется именно тогда, когда это максимально неудобно, – во время войны и в ближайшие после нее годы.

Ну и кто же при таких условиях вернется? Трезво понимая, что нужно будет отдавать деньги государству на содержание сегодняшних пенсионеров и что сам за это он пенсию не получит – и чем моложе, тем вероятнее, что ему такая "солидарность" ничего никогда не отдаст!

Так что программа моя теперь будет гораздо сложнее предлагавшейся мной ранее (в том числе, безусловно, и на этом сайте), и вынужденно комплексной.

Прежде всего – нужен источник, причем и внутренний тоже.

Для этого должна быть проведена "налоговая оценка" украинских предприятий исходя из сумм налога на прибыль, которые они уплачивали в среднем за несколько лет до войны (новосозданные не трогать!), то есть обратным счетом : от налога к прибыли, а от нее – согласно европейским цифрам рентабельности предприятий (не продукции!) соответствующей отрасли – к стоимости этих предприятий, то есть как по ним платили, так они и стОят (если убыточные, то 100 гривень);

потом по такой цене, то есть фактически за бесценок, принудительно выкупить их у владельцев по законам военного времени (которые надо принять, и если не сейчас, то уже никогда);

их у владельцев по законам военного времени (которые надо принять, и если не сейчас, то уже никогда); и сразу, то есть согласно предварительному согласованию, продать их иностранным – а может, и нашим, если согласятся [да хоть бы и тем же самым!] компаниям;

заодно освободив новых [старых!] владельцев от дальнейшего взимания налога на прибыль в рамках среднего за те же предыдущие годы уровня производства, то есть облагать далее лишь прирост;

но под обязательство дополнительной уплаты покупателем [участником взаимозачета?] в течение определенного периода определенной суммы по определенным правилам в определенный фонд;

[участником взаимозачета?] в течение определенного периода определенной суммы по определенным правилам в определенный фонд; параллельно объявляется добровольный характер уплаты единого социального взноса (то есть можно эти 22 процента вообще больше никогда не уплачивать – ни предпринимателю, ни работодателю за работника, повысив ему вместо этого чистую зарплату) и одновременно снижение налога на доходы физлица до уровня 5 процентов (как у плательщиков единого налога на третьей группе без НДС) – в комплекте – в обмен на отказ тех, кто на это согласился, от государственного пенсионного обеспечения (кто не откажется, для тех и налоги/взносы, и будущие пенсии останутся как были), то есть "персональный офшор" [для молодежи?] будет по желанию;

соответствующие бюджетные потери – вследствие снижения НДФЛ и средства на пенсии – компенсируются из того самого фонда;

при этом, поскольку пенсионное обеспечение больше не будет бесконечным во времени , ибо молодежь уже станет накапливать себе самостоятельно, компенсации из фонда на пенсии не должны быть вечными;

, ибо молодежь уже станет накапливать себе самостоятельно, компенсации из фонда на пенсии не должны быть вечными; ну а чтобы вскоре прекратились и компенсации НДФЛ местным бюджетам, органы местной власти должны за счет полученных за некоторое время средств из фонда тоже становиться собственниками "дешевых предприятий", после чего будут существовать уже за счет текущих не налогов, а доходов.