К какому курсу доллара готовиться: украинцам рассказали, чего ожидать от банков

В украинских банках намечается ощутимое изменение курса наличного доллара. По прогнозу, на текущей неделе (21-27 апреля) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 40,8-41,3 грн. В то же время, вечером 20 апреля они покупали доллар по среднему курсу 41,05 грн, а продавали по 41,63 грн. Таким образом, не исключается снижение курса как в покупке, так и в продаже.

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В целом же, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, на валютном рынке "вряд ли что-нибудь существенно повлияет на курсовые показатели". Однако, признал он, учесть все факторы, которые в той или иной степени могут повлиять на стоимость валют крайне затруднительно. А потому, "хотя курсы не взлетят в космос и не провалятся в бездну, определенные колебания все же возможны".

В целом же, отметил он, на общую ситуацию будет влиять ряд факторов. В частности:

Пасхальный период.

Дело в том, отметил он, что перед праздником предложение валюты на наличном рынке выросло на 10–15% – ведь украинцы "продавали валюту, чтобы купить все необходимое". Результат – наличный и межбанковский курсы "были более или менее равными". Такой же ситуация, отмечается, будет и на этой неделе.

Посевная кампания.

Как объяснил Лесовой, это "важная история для всей экономики". Ведь чем большую активность проявляют аграрии, тем больше они уплачивают налогов. Что, подчеркнул он, ведет к укреплению гривни.

"На следующей неделе на валютном рынке Украине не будет скучно. Хотя и не стоит ждать резких перемен", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в экспертной среде советуют украинцам держать сбережения в облигациях внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Ведь в настоящее время они демонстрируют наиболее высокий уровень доходности.

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