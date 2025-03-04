"Готовы в любой момент": Шмыгаль заверил, что Украина не отказалась от соглашения с США о полезных ископаемых

Украина готова подписать соглашение по ископаемым с США о создании инвестиционного фонда и ожидает начала сотрудничества. В то же время страна настаивает на необходимости гарантий безопасности, которые должны стать частью более широкой системы международных договоренностей.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции. "Мы готовы подписать подготовленное соглашение о создании инвестиционного фонда. Это соглашение утверждено правительством Украины. Мы в любой момент готовы начать это сотрудничество с США и дальше развивать наше экономическое взаимодействие", – заявил он.

Кроме общих экономических вопросов, премьер-министр особо отметил важность сотрудничества в сфере полезных ископаемых. Украина, обладая значительными запасами стратегических ресурсов, рассматривает потенциальное партнерство с США как ключевое направление экономического развития. "Мы, повторяю, благодарны американцам, американской нации. Мы готовы подписать подготовленное соглашение о создании соответствующего инвестиционного фонда для того, чтобы начать работу с США на абсолютно прагматичной, экономической основе", – отметил Шмыгаль.

По его словам, это соглашение является частью комплексного подхода к международным договоренностям и гарантиям безопасности. Шмыгаль также подчеркнул, что, несмотря на важность экономического сотрудничества с США, Украина продолжает настаивать на необходимости заключения сделок по безопасности.

Он отметил, что подписание инвестиционного соглашения станет лишь частью общей системы договоренностей, которые будут включать и конкретные гарантии безопасности от США, Европы и стран G7. "Это будет определенным элементом защиты Украины со стороны США. Конечно, мы нуждаемся и просим конкретные гарантии безопасности как от США, так и от Европы и стран G7. Это важно", – подытожил Шмыгаль.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, президент Беларуси Александр Лукашенко на фоне активных переговоров между США и Украиной поставил перед отечественными специалистами вопрос о наличии в стране редкоземельных металлов. По его словам, геологоразведка находится на низком уровне и страна должна активнее изучить свои природные ресурсы.

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