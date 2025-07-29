Дроблення бізнесу.

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Державна податкова служба виявила 7 торговельних мереж, які через таку схему ухилялися від сплати податків.

Бюджет втратив унаслідок її використання 668,5 млн гривень ПДВ.

Йдеться про 6 мереж з продажу побутової техніки та електроніки, а також одну – з реалізації жіночого одягу та взуття.

Свою діяльність юридичної особи штучно розподілили між десятками ФОП, які працюють за спрощеною системою оподаткування.

Усього виявлено 491 такий ФОП. Їхній загальний дохід понад 4 млрд гривень. Формально все нібито було розподілено між окремими, начебто незалежними, підприємцями. Проте, проведені аналітичні дослідження, а також фактичні перевірки податкової показали інше. ФОП пов’язані між собою: користуються одними й тими ж IP-адресами, мають спільні місця реєстрації, працюють у тих самих торгових точках, користуються однією торговою маркою та навіть мають спільних працівників.

За ігри з дробленням великого бізнесу для ухилення від сплати податків доведеться відповідати. Бо це не оптимізація, а маніпуляція.

Наразі інформація про виявлені факти правопорушень вже передана до Бюро економічної безпеки України.