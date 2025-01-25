Где жить дороже: украинские города сравнили с европейскими, цены отличаются в разы

Украинские города, согласно индексу стоимости жизни Numbeo, оказались одними из самых дешевых в Европе. К примеру, в швейцарском Киеве куриное филе стоит в 6,5 раз больше, чем в Киеве. При этом у Цюриха средняя зарплата почти в 13 раз выше, чем в столице Украины.

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По стоимости жизни Киев занял 125-е место из 144 европейских городов, а Днепр – 125-е, говорится в данных Numbeo. Одесса заняла 130-е место, Львов – на 131-й позиции. Если сравнивать стоимость продуктов, то украинская столица окажется на 124-й позиции.

Самый дорогой город для жизни, согласно данным numbeo, это швейцарский Цюрих. При этом первые пять мест занимают города из Швейцарии.

Для сравнения:

В Цюрихе (Швейцария):

средняя зарплата составляет 308,9 тыс. грн;

аренда однокомнатной квартиры в центре – 104,7 тыс. грн;

пачка сигарет – 416,7 грн;

литр молока – 81,41 грн;

10 яиц – 238,7 грн

килограмм картофеля – 108 грн;

килограмм куриного филе – 1149 грн.

В Киеве:

средняя зарплата составляет 23,3 тыс. грн;

аренда однокомнатной квартиры в центре – 23.6 тыс. грн;

пачка сигарет – 110 грн;

литр молока – 48.69 грн;

10 яиц – 61 грн

килограмм картофеля – 31,24 грн;

килограмм куриного филе – 176,7 грн.

В Киеве по сравнению с самым дорогим городом Европы стоимость куриного филе в 6,5 раза меньше. В разы меньше придется платить за продукты, но вместе с тем жители швейцарского города зарабатывают в среднем в 13 раз больше. И если в Цюрихе со средней зарплатой можно арендовать три однокомнатные квартиры в центре, то у киевлянина со средним заработком не будет средств на аренду даже одной однокомнатной квартиры в центре своего города.

Индекс стоимости жизни (без арендной платы): индекс показывает относительные цены на потребительские товары, такие как продукты питания, рестораны, транспорт и коммунальные услуги. Это не включает в себя расходы на жилье, такие как аренда или ипотека. Например, город с индексом стоимости жизни 120 оценивается на 20% дороже Нью-Йорка (без учета арендной платы).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что искусственный интеллект в перспективе может заменить около 40% рабочих мест в мире. При этом ИИ, вероятно, окажет влияние на 60% рабочих мест в развитых экономиках и на 26% – в государствах с низким уровнем дохода, что также повлияет на неравенство между странами.

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