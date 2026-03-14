Где в Украине не будет света после обстрелов: ситуация с отключениями изменилась
В Украине 14 марта в части регионов после обстрелов РФ ужесточили графики отключения электроэнергии. В части Киевской области, в частности в населенных пунктах Бучанского и Броварского районов, ввели экстренные отключения.
Еще до атак в "Укрэнерго" заявили, что во всех регионах Украины с 17:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений.Однако после обстрелов графики усилили. Например, в Киевской области ввели ограничения в первой половине дня. В некоторых регионах отключения начали применять с 08.00.
"Вследствие массированной атаки – сегодня вынужденно изменены время и объем применения мер ограничения потребления. В части регионов Украины с 08:00 введены графики ограничения мощности для промышленности и почасовые отключения для всех категорий потребителей", – объяснили в Укрэнерго.
Есть обесточенные потребители в:
- Киеве,
- Киевской,
- Черкасской,
- Кировоградской,
- Харьковской,
- Запорожской
- Днепропетровской областях.
Как отметил президент Владимир Зеленский, сейчас в Киевской области, в Сумской, Харьковской, Днепровской и Николаевской областях продолжается ликвидация последствий массированного российского удара. Привлечены все необходимые службы. Основной мишенью для россиян была энергетика Киевского региона.
"За эту ночь россияне применили около 430 дронов различных типов и значительное количество ракет. Только баллистических было 13, общее число ракет в этом ударе – 68. По предварительным данным, 58 из них были сбиты нашей системой ПВО. И каждая такая ночь российских ударов является напоминанием для всех наших партнеров, что системы противовоздушной обороны и ракеты для них – это фактически ежедневная потребность", – заявил Зеленский.
При этом в некоторых областях наблюдаются значительные скачки напряжения. В Украине из-за террористических атак РФ на объекты критической гражданской инфраструктуры практически невозможно придерживаться стандартных параметров тока. Распределительные компании (облэнерго) в обычных условиях должны придерживаться параметра напряжения от 207 до 253 В. Резкие скачки напряжения за пределами указанных цифр приводят к порче техники.
Как защитить свою технику
Самое простое, что стоит сделать: отключать технику из розеток. Обычно перепады напряжения происходят сразу после восстановления энергоснабжения (в частности из-за того, что все включают свою технику одновременно). Однако эту рекомендацию иногда крайне сложно выполнить. Например, в таком случае придется на ночь отключать холодильник от сети.
Электрик Игорь Х. отмечает: большинство техники выдержит перепады напряжения в пределах от 210 до 240 вольт. Однако если, например, выходит из строя нулевой проводник, напряжение может подскочить выше 300 В. Некоторые приборы из-за этого портятся мгновенно. Но даже если техника мгновенно не испортилась, срок ее эксплуатации в результате воздействия "неправильного напряжения" может значительно сократиться.
Как объясняют в Госпродпотребслужбе, чтобы защитить технику от перепадов, можно установить реле напряжения (стабилизатор напряжения).
Стоит также рассмотреть возможность установки стабилизаторов напряжения или источника бесперебойного питания (ИБП). Эти устройства стабилизируют напряжение у потребителя. Стабилизаторы при этом более мощные, но не имеют аккумуляторных батарей. ИБП имеют меньшую мощность, но держат "запас" тока во внутренних или внешних аккумуляторах.
Полтавская область
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 14 марта 2026 года. с 17:00 по 22:00 введен ГПВ в объеме 0,5 очередей.
Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует придерживаться правил, не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.
