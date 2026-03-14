Где в Украине не будет света после обстрелов: ситуация с отключениями изменилась

В Украине 14 марта в части регионов после обстрелов РФ ужесточили графики отключения электроэнергии. В части Киевской области, в частности в населенных пунктах Бучанского и Броварского районов, ввели экстренные отключения.

Еще до атак в "Укрэнерго" заявили, что во всех регионах Украины с 17:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений.Однако после обстрелов графики усилили. Например, в Киевской области ввели ограничения в первой половине дня. В некоторых регионах отключения начали применять с 08.00.

"Вследствие массированной атаки – сегодня вынужденно изменены время и объем применения мер ограничения потребления. В части регионов Украины с 08:00 введены графики ограничения мощности для промышленности и почасовые отключения для всех категорий потребителей", – объяснили в Укрэнерго.

Есть обесточенные потребители в:

Киеве,

Киевской,

Черкасской,

Кировоградской,

Харьковской,

Запорожской

Днепропетровской областях.

Как отметил президент Владимир Зеленский, сейчас в Киевской области, в Сумской, Харьковской, Днепровской и Николаевской областях продолжается ликвидация последствий массированного российского удара. Привлечены все необходимые службы. Основной мишенью для россиян была энергетика Киевского региона.

"За эту ночь россияне применили около 430 дронов различных типов и значительное количество ракет. Только баллистических было 13, общее число ракет в этом ударе – 68. По предварительным данным, 58 из них были сбиты нашей системой ПВО. И каждая такая ночь российских ударов является напоминанием для всех наших партнеров, что системы противовоздушной обороны и ракеты для них – это фактически ежедневная потребность", – заявил Зеленский.

При этом в некоторых областях наблюдаются значительные скачки напряжения. В Украине из-за террористических атак РФ на объекты критической гражданской инфраструктуры практически невозможно придерживаться стандартных параметров тока. Распределительные компании (облэнерго) в обычных условиях должны придерживаться параметра напряжения от 207 до 253 В. Резкие скачки напряжения за пределами указанных цифр приводят к порче техники.

Как защитить свою технику

Самое простое, что стоит сделать: отключать технику из розеток. Обычно перепады напряжения происходят сразу после восстановления энергоснабжения (в частности из-за того, что все включают свою технику одновременно). Однако эту рекомендацию иногда крайне сложно выполнить. Например, в таком случае придется на ночь отключать холодильник от сети.

Электрик Игорь Х. отмечает: большинство техники выдержит перепады напряжения в пределах от 210 до 240 вольт. Однако если, например, выходит из строя нулевой проводник, напряжение может подскочить выше 300 В. Некоторые приборы из-за этого портятся мгновенно. Но даже если техника мгновенно не испортилась, срок ее эксплуатации в результате воздействия "неправильного напряжения" может значительно сократиться.

Как объясняют в Госпродпотребслужбе, чтобы защитить технику от перепадов, можно установить реле напряжения (стабилизатор напряжения).

Стоит также рассмотреть возможность установки стабилизаторов напряжения или источника бесперебойного питания (ИБП). Эти устройства стабилизируют напряжение у потребителя. Стабилизаторы при этом более мощные, но не имеют аккумуляторных батарей. ИБП имеют меньшую мощность, но держат "запас" тока во внутренних или внешних аккумуляторах.

Полтавская область

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 14 марта 2026 года. с 17:00 по 22:00 введен ГПВ в объеме 0,5 очередей.

Проверить, действуют ли графики отключения в вашем городе, можно по ссылкам:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-стражових-стабілізаційних/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует придерживаться правил, не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.

