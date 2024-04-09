Еврокомиссия предлагает использовать 90% доходов от замороженных активов РФ на оружие для Украины

В Европейской комиссии сообщили, что до 300 миллиардов евро активов российского Центрального банка в настоящее время заморожены по всему миру, из которых около 207 миллиардов евро – в странах ЕС. В Еврокомиссии предлагают использовать 90% доходов от этих активов на финансировании военной помощи для Украины.

Соответствующее заявление сделал вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис на конференции группы Европейского парламента "Поддержка Украины: наследие Европейского парламента для режима санкций". Еще 10% доходов от российских активов должно пойти на восстановление и реконструкцию Украины.

"Мы надеемся, что страны-члены в скором времени примут это предложение – ведь Украине нужны эти деньги сейчас", – сказал Домбровскис.

Он добавил, что поддержка Украины со стороны ЕС должна продолжаться столько, сколько нужно, чтобы наше государство вышло победителем из войны, которую развязало РФ.

"Мы будем продолжать максимально давить на Россию. Давление будет продолжаться до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию и пока Украина не восстановит справедливый и крепкий мир на собственной земле", – подчеркнул вице-президент ЕК.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 марта, в первый день саммита Европейского Союза в Брюсселе, лидеры организации приняли "политическое решение" об использовании доходов по замороженным российским активам для Украины. Однако сложность в том, что это решение без решения – плана действий нет.

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