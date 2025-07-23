Переход Украины на евро, безусловно, состоится. Когда-то. Может даже, ещё при нашей жизни. О своей жизни не знаю, но, возможно, ещё при жизни читателей.

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"Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!" – я это застал, поскольку был этим поколением. Обманула меня та партия, однако же теперь, наверно, всё будет иначе.

Ну хотя бы курсообразующим – вместо доллара – евро будет точно. То есть шанс точно есть.

Нужно лишь чтобы экспортно-импортных операций в евро было у нас [значительно] больше, чем операций в долларах, и чтобы движение Украины в ЕС было [хоть немного] более реальным, а не чисто декларативным, и чтобы наконец вернулся мир - вот и всё, так почему бы и не дожить, ведь жить хочу долго.

Знающие люди говорят, что это (не столько переход, сколько курсообразование) вполне возможно, а врачи подтверждают.

А ещё есть замечательное слово - диверсификация. Диверсификация сбережений. В разных банках, в разных валютах, хотя их – в отличие от банков - лишь две, не считая гривни, но можно и в гривнях тоже, по крайней мере, если иметь в виду сбережения на месяц-два, не больше.

Впрочем, именно сейчас у евро важнейшие как минимум четыре года тяжёлого испытания. Ибо если даже при Трампе оно [почти] не вырастет к доллару, то есть не пройдёт проверку временем, то шансы на дальнейшее большое будущее ЕВРО[ПЫ] могут внезапно измениться. Юань смотрит с интересом.