ЕС ежемесячно будет выдавать Украине выплаты за счет денег России: названа сумма

Евросоюз (ЕС) планирует до ноября ежемесячно предоставлять Украине 1 млрд евро за счет замороженных активов России – в рамках механизма ERA. В декабре же будет предоставлено сразу 6 миллиардов.

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Об этом сообщил европейский комиссар по экономике Валдис Домбровскис. Он отметил, что в целом в 2025 году ЕС планирует выделить Украине 30,5 млрд евро – в т.ч.:

12,5 млрд евро по программе Ukraine Facility;

18 млрд евро по механизму ERA, из которых первые 3 млрд были выделены в январе и еще 1 млрд – 20 марта.

"Учитывая, что потребность в финансировании на этот год покрыта, мы пересмотрели этот график выплат, чтобы помочь Украине покрыть разрыв в финансировании, обычно возникающий в январе. Т.е., уже с прицелом на следующий год", – сказал Домбровскис о выплатах в рамках механизма ERA.

При этом он подчеркнул: следующая выплата в рамках Ukraine Facility запланирована на апрель. Ожидается, что ее размер составит 4,5 млрд евро.

В то же время, напомним: пока речь идет только о доходах от арестованных средств Центробанка России. Само "тело" остается неприкосновенным. Сразу после начала полномасштабной агрессии России в 2022 году страны "Большой семерки" (G7) заморозили около 300 млрд евро активов Центрального банка РФ. Около 190 млрд евро из этой суммы хранится в центральном депозитарии в Бельгии – Euroclear.

Тем не менее, в начале 2025 года на фоне охлаждения отношений Украины и США правительства Франции и Германии несколько изменили свою позицию. Они предложили конфисковать российские активы, если Москва нарушит будущее соглашение о прекращении огня в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, лидеры стран Европейского Союза не отказались от потенциальной конфискации замороженных российских активов. Они лишь приняли решение, что "российские активы должны оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ей вред, причиненный этой войной".

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