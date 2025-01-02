Закрытие черных бизнес-схем принесло Украине миллиарды долларов: больше дали только США и еще четверо партнеров

В 2024 году Украина получила 2,5 млрд долларов благодаря детенизации, что сделало ее одним из самых больших источников финансирования бюджета после финансовой помощи США, ЕС, Японии, Всемирного Банка и МВФ. Поступления в госбюджет выросли на 40% (296,5 млрд грн) по сравнению с 2023 годом и на 68,7% (422,3 млрд грн) к 2021 году.

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Об этом рассказал глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев. По его словам, детенизация – это не просто требование закона, это инструмент, формирующий равные правила игры для бизнеса.

Денитизация помогает бороться с уклонением от налогов и обеспечивает бюджет страны дополнительными ресурсами. В 2024 году детенизация продемонстрировала впечатляющие результаты, которые стали возможны благодаря:

борьбе с теневым НДС: поступления по налогу на добавленную стоимость (НДС) составили 268,3 миллиарда гривен, что на 112,6 миллиарда гривен больше (+72,3%), чем в 2021 году. Эффективность администрирования НДС повысилась на 13,8%;

работе с рисковыми субъектами: благодаря совершенствованию СМКОР (системы мониторинга критериев оценки рисков) уровень остановленных накладных в декабре 2024 года составил лишь 0,6%, что на 37,5% меньше, чем год назад;

благодаря совершенствованию СМКОР (системы мониторинга критериев оценки рисков) уровень остановленных накладных в декабре 2024 года составил лишь 0,6%, что на 37,5% меньше, чем год назад; расчистке рынка табака: доля теневого рынка табака сократилась с 25,7% до 12,6% . Это способствовало росту поступлений от акциза на 16,1 млрд грн (+33,7%). Работа с производителями табачных изделий, выявление схем манипуляций и легализации доходов позволили государству получить значительные дополнительные средства;

доля теневого рынка табака сократилась с . Это способствовало росту поступлений от акциза на (+33,7%). Работа с производителями табачных изделий, выявление схем манипуляций и легализации доходов позволили государству получить значительные дополнительные средства; акцизы и налоги на прибыль: поступления от налога на прибыль выросли на 88,5% или на 127,2 миллиарда гривен по сравнению с 2023 годом. Акцизный налог показал рост на 29,2% (+30,2 миллиарда гривен).

Детенизация рынка горючего стала одним из самых успешных примеров. Компании, ранее почти не уплачивавшие налоги, сегодня входят в топ плательщиков НДС, что свидетельствует о значительном прогрессе в комплаенсе и прозрачности рынка. Показатели таковы:

в бюджет поступило 5,7 млрд грн (+30%) дополнительных налогов;

(+30%) дополнительных налогов; налоговая эффективность выросла с 0,62% в 2021 году до 1,07% в 2024 году;

Среднемесячная заработная плата на рынке горючего повысилась на 41% , с 16,3 тыс. грн в 3 квартале 2023 г. до 22,9 тыс. грн. грн в сентябре 2024-го, а по предварительным данным декабря она составила уже 24 тыс. грн;

, с в 3 квартале 2023 г. до в сентябре 2024-го, а по предварительным данным декабря она составила уже поступления в бюджет от рынка горючего в декабре 2024 года составили 643,3 млн грн (+22,7% год к году).

Сумма детенизации является одним из крупнейших источников финансирования бюджета, который уступает только международной помощи от ключевых партнеров: США, Европейского Союза, Японии, Всемирного Банка и МВФ. По предварительным данным, собранные налоги позволили обеспечить рекордные показатели: поступления в общий фонд госбюджета составили 1036,4 млрд грн (100,1% выполнения плана). По словам Гетманцева, это стало возможным благодаря перевыполнению показателей по ключевым налогам:

налог на прибыль вырос на 12,8% (+30,8 млрд грн);

(+30,8 млрд грн); акцизный налог с произведенных и ввозимых товаров – на 3,3% (+4,3 млрд грн), включая прирост +6,9 млрд грн только по табачным изделиям (+7,7%);

(+4,3 млрд грн), включая прирост только по табачным изделиям (+7,7%); поступления от НДС увеличились на 25% (+53,6 млрд грн).

Общий прирост в бюджет по сравнению с 2023 годом составил +40% (+296,3 млрд грн), а к довоенному 2021 году – +68,7% (+422,3 млрд грн). Это обеспечило финансовую стабильность страны в условиях войны и доказало эффективность мер детенизации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине внедрили новое антикоррупционное мероприятие. Все налоговики будут приходить на проверки с бодикамерами, а значит все действия будут фиксироваться на видео. Это должно помочь избежать злоупотреблений.

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