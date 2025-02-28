Будет новый транш: Украина и МВФ договорились о пересмотре рекордной программы финансирования

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) достигли договоренности по седьмому пересмотру рекордной программы расширенного финансирования EFF (Extended Fund Facility) общим объемом 15,6 млрд долл. Договоренность достигнута на уровне персонала, ее еще должен утвердить Исполнительный совет директоров МВФ.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вечером 28 февраля. Он отметил, что очередной транш по программе EFF страна получит именно после решения совета директоров фонда. Сумму транша Шмыгаль не озвучил.

"Благодарю команды правительства и НБУ (Национального банка Украины. – Ред.) за основательную работу. Благодарен фонду за поддержку и стабильное партнерство", – отметил Шмыгаль.

Действующая программа финансирования EFF рассчитана на четыре года и предполагает финансирование на сумму около 15,6 млрд долл. МВФ и Украина утвердили ее 31 марта 2023 года, а первый транш в размере 2,7 млрд долларов поступил в начале апреля 2024-го.

23 декабря 2024 получила уже седьмой транш в сумме 1,1 млрд долл. В целом Украина получила 9,8 млрд долл., доступное по программе финансирование составляет 5,8 млрд долл. Как сообщало Министерство финансов, на 2025 год программой EFF предусмотрено до 2,7 млрд долл. по результатам четырех пересмотров.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина, возможно, ведет переговоры с МВФ о привлечении финансирования импорта газа. "Нафтогаз", по данным СМИ, ищет средства для закупки 1 млрд кубометров, однако официального ответа от фонда пока нет.

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