Бизнесу установили новый крайний срок для бронирования: до какого числа необходимо подтвердить критичность

Предприятия, получившие статус критичности до 2 июня 2026 года, но еще не подтвердившие его, смогут бронировать работников только до 1 сентября, поэтому для более длительного бронирования необходимо обновить решение. Компаниям, которые уже подтвердили статус критичности, ничего дополнительно делать не нужно, а для остальных Дія будет отображать актуальный срок действия статуса при оформлении услуг бронирования.

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Об этом сообщили в пресс-службе Дії. Чтобы оформлять бронирование на более длительный срок, предприятию необходимо иметь актуальное решение о критичности.

Соответствующее обновление касается компаний, для которых предыдущее решение было принято до установленной даты и которые еще не прошли процедуру подтверждения статуса.

Что меняется для предприятий

Статус критически важного предприятия имеет непосредственное значение для возможности бронирования военнообязанных работников. Если компания уже получила и подтвердила статус критичности, дополнительно ничего делать не нужно. Предприятие сможет пользоваться соответствующими услугами в соответствии со сроком действия своего решения.

В то же время для предприятий, имеющих старое решение о критичности и еще не обновивших его, будет действовать ограничение по сроку резервирования. В частности, если предприятие получило статус критичности до 2 июня 2026 года, но не прошло его переподтверждение, резервирование работников будет доступно только до 1 сентября 2026 года.

Что делать тем, кто уже подтвердил статус критичности

Для предприятий, которые уже прошли процедуру подтверждения статуса, никаких дополнительных действий не предусмотрено. В таком случае срок действия статуса критичности будет зависеть от того, каким именно способом предприятие проходило обновление.

Если статус был подтвержден по упрощенной процедуре, статус "критичности" будет действовать до даты, указанной в предыдущем решении. Если же предприятие проходило процедуру по полному пакету документов, срок действия статуса будет определяться уже в соответствии с новым решением.

Как понять, нужно ли обновлять статус

Для предприятий, которые не проходили повторное подтверждение критичности, информация будет доступна непосредственно при использовании государственных услуг. В приложении Дія для таких компаний будет появляться соответствующее уведомление. Его можно будет увидеть при оформлении двух услуг:

"Бронирование работников";

"Продление бронирования работников".

В уведомлении будет указан текущий срок действия решения о критичности предприятия. Таким образом, бизнес сможет увидеть, до какой даты действует статус, и понять, необходимо ли проходить процедуру обновления.

Для многих предприятий резервирование является необходимым инструментом обеспечения непрерывной работы. Особенно это касается компаний, работающих в критически важных сферах или имеющих сотрудников, без которых невозможно обеспечить стабильное функционирование предприятия.

Если прежний статус критичности не будет обновлен, предприятие не сможет рассчитывать на резервирование работников на длительный период исключительно на основании предыдущего решения. Именно поэтому бизнесу рекомендуют не откладывать проверку своего статуса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине уже осенью могут существенно расширить резервирование работников для фермеров, порог для агропредприятий хотят снизить с 1 тысячи до нескольких сотен гектаров обрабатываемой земли. Сейчас около 6,5 тысяч агропредприятий имеют статус критически важных и обрабатывают более 80% сельхозугодий, а МинАПК стремится увеличить охват системы до 95% хозяйств.

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