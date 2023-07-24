Банки определились с курсом доллара на ближайшие дни: к чему готовиться украинцам

В ближайшее время украинцам не стоит ожидать резких колебаний наличного курса доллара – ни в сторону его увеличения, ни снижения. По прогнозам, ситуация будет стабильной, а стоимость американской валюты находится в рамках 36,7-37,3 грн/доллар.

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Об этом OBOZREVATEL рассказал начальник департамента казначейства Глобус банка Тарас Лесовой. Он отметил: дело в том, что в настоящее время попросту нет каких-либо причин, способных как-то "шатнуть" валютный рынок.

Банкир объяснил: сейчас сформировалась достаточно положительная экономическая конъюнктура, свидетельствующая о дальнейшей стабильности на валютном рынке. В частности:

НБУ взял четкий курс на постепенную либерализацию валютного рынка. Среди прочего, речь идет о плавающем курсе;

накоплены рекордные международные "запасы";

анонсировано снижение учетной ставки НБУ как минимум на 1-2% (с 25% до 24-23%), а к концу года учетная ставка может снизиться до 20%.

"Таким образом, в конце июля "курсовой штиль" никого не удивит. Пределы допустимых курсовых колебаний останутся постоянными – 36,7-37,3 грн/доллар. При этом текущие изменения курса будут находиться в пределах 0,1-0,3 грн", – рассказал Лесовой.

Как курс сегодня

По состоянию же на утро 24 июля, наличный курс доллара составлял 36,7/37,3 грн (в покупке/в продаже). Среди крупных банков самый большой курс в покупке установил ПУМБ – 36,75 грн. Наименьший – OTP Bank, 36,15 грн.

В продаже наибольшую стоимость определил Креди Агриколь Банк – 37,60 грн. Наименьшую – ПриватБанк, 37,15 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем в Нацбанке заявили, что могут отменить фиксированный курс доллара до окончания войны. Однако для этого нужно выполнение ряда условий.

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