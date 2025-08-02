Банки ОАЭ начали массово блокировать счета российских компаний – росСМИ

Объединенные Арабские Эмираты, ставшие для России крупным хабом для параллельного импорта и финансовых связей с внешним миром, начали "зачистку" компаний из РФ. От 20% до 30% компаний страны-агрессора в ОАЭ уже столкнулись с проверками, ограничениями операций или прямым закрытием счетов.

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Бизнес начал жаловаться на проблемы в последние месяцы. По данным росСМИ, с ОАЭ сотрудничают более 4 тысяч компаний, связанных с РФ.

Банки неожиданно ужесточили контроль за платежами, и в результате проверок могли ограничивать операции либо блокировать счета. Например, если клиент "не ответил на звонок из банка или не отправил письмо ровно в обозначенное время", жаловался управляющий партнер FTL Advisers Мария Чуманова.

Россиянам также не понравилось, что банки выдвигали жесткие требования – иногда предоставить и заверить до 20 документов за сутки.

Партнер Pen & Paper Станислав Данилов отметил, что банки пытаются выявить клиентов, деятельность которых слабо связана со страной либо вообще не имеет к ней отношения. Но, поплакался он, ситуация усложнилась даже для "полностью легитимной деятельности".

Еще одна цель проверок – соблюдение санкций. Счета закрывали не только подсанкционным компаниям, но и тем, кто работает с контрагентами, включенными в "черные списки" США, ЕС и Британии.

Добавим: в 2024 году количество организаций с российским участием в ОАЭ выросло в 2,5 раза, если сравнивать с 2023-м. Общее количество превысило 4 тысячи, хотя каждая седьмая (14%) из ранее открытых компаний уже закрылась.

Чаще всего в Объединенных Арабских Эмиратах открывали бизнес из сфер ритейла (26%), IT (21%) и производства (14%).

Как ранее писал OBOZ.UA, пезидент США Дональд Трамп всерьез готов повысить пошлины на индийские товары до 100% из-за покупки российских энергоносителей, предупредили Нью-Дели чиновники Белого дома. На этом фоне на прошлой неделе индийские государственные нефтеперерабатывающие компании перестали закупать нефть у страны-агрессора.

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