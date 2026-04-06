Банки могут существенно переписать курс доллара: украинцам рассказали, к чему готовиться в ближайшие дни

В украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, на текущей неделе (заканчивается 12 апреля) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 43,5-44,5 грн. Вечером же 6 апреля там покупали доллар в среднем по 43,4 грн, а продавали по 43,85 грн. Таким образом, не исключается удорожание валюты как в покупке, так и в продаже.

Такие же процессы прогнозируются в обменниках. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, курс в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 43,5-44,5 грн. Вечером же 6 апреля в обменниках:

покупали валюту в среднем по 42,68 грн;

продавали – по 43,68 грн.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В целом же, отметил банкир, в первые дни апреля на валютном рынке будет стабильная ситуация. Прежде всего, благодаря действиям Нацбанка, "который будет сохранять контроль над рынком благодаря валютным интервенциям".

"Общая картина в начале апреля выглядит достаточно понятной. Доллар, скорее всего, будет находиться вблизи 44 грн", – рассказал Лесовой.

Впрочем, подчеркнул он, несмотря на внешнюю стабильность, "сам рынок будет оставаться напряженным". Причина – в сочетании влияния на общую ситуацию в стране 2-х факторов:

Роста цен на топливо.

"Когда дорожает топливо, растут не только транспортные расходы, но и цены во многих других сегментах. Именно поэтому валютный рынок не мог остаться в стороне", – объяснил Лесовой.

Приближения Пасхи.

Дело в том, что, по словам банкира, в преддверии Пасхи часть граждан традиционно продает валюту, чтобы профинансировать праздничные расходы.

"Именно поэтому в отдельные дни предложение валюты частично может преобладать спрос. Но в этом году такой эффект, если и возникнет, будет непродолжительным", – считает Лесовой.

Тем не менее, резюмирует он, любой рынок обладает свойством адаптироваться. А потому в первую декаду апреля можно ожидать "не нового ценового шока, а постепенного приспособления к уже сложившейся реальности".

"Это не означает, что цены быстро вернутся к предыдущим уровням. Напротив, даже при нормализации ситуации на мировом рынке горючего украинский рынок еще некоторое время будет жить в режиме осторожности. Но общая картина в начале апреля выглядит достаточно понятной", – рассказал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, банки и обменники обязаны принимать у украинцев доллары всех годов выпуска начиная с 1914-го, в т. ч. 1996-го и др. Однако дизайн и элементы защиты таких купюр должны полностью соответствовать требованиям Федеральной резервной системы США (ФРС, аналог центробанка).

