Банки готовятся заметно переписывать курс доллара: украинцам рассказали, чего ожидать в ближайшие дни

В украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, на текущей неделе (16-22 марта) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 43,5-44,5 грн. Вечером же 16 марта там покупали доллар в среднем по 43,9 грн, а продавали по 44,4 грн. Таким образом, не исключается удешевление валюты в покупке при росте в продаже.

Видео дня

В обменниках же прогнозируется снижение курса как в покупке, так и в продаже. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, стоимость доллара в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 43,5-44,5 грн. Вечером же 16 марта в обменниках:

покупали валюту в среднем по 43,78 грн;

продавали – по 44,61 грн.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В целом же, отметил банкир, ближайшие дни будут на валютном рынке определяться балансом между двумя факторами. В частности:

сезонным ростом предложения валюты;

формируемым спросом под влиянием энергетических факторов.

В то же время, подчеркнул он, существенных изменений в монетарной политике в ближайшее время не ожидается. Ведь стабильность гривни "остается ключевым элементом предсказуемости валютного рынка".

"Главным "успокаивающим" фактором остается значительный объем международных резервов Национального банка. По состоянию на сегодняшний день они составляют около 55 млрд долларов, что создает весомый запас прочности для валютного рынка", – рассказал Лесовой.

Кроме того, заверил банкир, рынок уже "психологически адаптировался" к новым курсовым ориентирам. А потому диапазон 43-44 грн за доллар "уже ни у кого не вызывает раздражения".

"Новые курсовые границы уже не провоцируют чрезмерную реакцию. Благодаря этому постепенно стабилизируется и наличный сегмент", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по состоянию на 1 февраля общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, ФОПов) в украинских банках составила 1,612 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки. А лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,057 млрд грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!