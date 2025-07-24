На фоне новой экономической политики Трампа, попыток некоторой самоизоляции, гигантского государственного долга США (напечатать бы, раздать и забыть!), а также постоянных конфликтов президента с с руководством ФРС (а вот такого не желаете?) – будет чрезвычайно странно, если исторической (!) глобальной (!) замены базовой (это пока что) валюты мира не случится: именно в трамповском стиле и характере, ведь все сложные проблемы имеют, понятно, весьма простые решения наподобие, к примеру, разрубания знаменитого узла 17 веков назад.

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Глупый мир просто не понимает высокой финансовой эксцентрики: например, когда Трамп говорит, что европейская скидка на лекарства для американцев может быть и больше 100 процентов, слишком умные комментаторы начинают умничать, демонстрируя свой ум, что не может быть скидок, которые больше 100 процентов, - они не услышали запараллеленной трамповой угрозы насчёт возможной невозможности продавать авто из Европы в Америке, а вот с её учётом, как считает Трамп, европейцы с большим удовольствием ещё и сами за свои лекарства для Соединённых Штатов доплатят!

Мир нахально живёт в традиционном трёхмерном рациональном измерении. Измерение, в котором живёт президент США, - совсем иное. Да, доплата за собственный экспорт - это [пока что] немного сюр. А вот уничтожение доллара назло надоевшему Пауэллу - это как раз самое то.Кстати, по поводу амеро пишут, что это - будущая единая валюта будущего Североамериканского экономического блока, который будет включать Канаду, Соединённые Штаты Америки и Мексиканские Соединённые Штаты. Всё правильно. Только с небольшой современной поправкой: без Канады и Мексики. Поскольку и не захотят, и не нужны.

Трампу нужно лишь убить доллар, полностью разрушив всё с ним связанное. Как неудачный валютный временный эксперимент. Со всеми долгами, устарелыми традициями и прочими накопленными проблемами. Без лишнего экзотического антуража.

Должен быть такой себе американский вариант "движухи". Мир на ушах - а остальное не очень-то и нужно. Так что вероятность, конечно, не стопроцентная, но повышенная.