Новые перлы от регулятора энергорынка. Нас заставили подписать с Гарпоком типовой договор, в котором указано, что мы должны оформить "зеленый сертификат" на выпускаемую электроэнергию и безвозмездно передать его Гарпоку для торговли на международных рынках. Нам говорят, что это все ради заботы о производителях, чтобы гасить долги.

Видео дня

Любой юрист да и не только, знает о том, что если актив принадлежит Тебе то и Гудвил от этого актива тоже твоя собственность. А нас заставляют это все бесплатно оформить на Гарпок и если вдруг не успеем в течении 2 недель штраф порядка 80т.гр. При этом Гарпок проводит семинар на котором нас заставляют самостоятельно оформить сертификат на каждую станцию и подать документы на голландскую биржу. Наверное для того чтобы иностранцы небыли в шоке от того, что государство волевым порядком изъяло у собственников их актив и собирается им торговать. Я понимаю если бы Гарпок на комиссионной основе это делал, а так весь доход пойдет им. К слову только на этот сбор собственники ежегодно могли бы минимум вводить 50 МВт мощностей. О какой привлекательности отрасли говорит Президент? Деньги не платят, долги не закрывают, с внебалансами так вопрос и не урегулировали, сейчас понапридумывали еще и аккумуляторные мощности и уже посредники от власти предлагают свои маразматические услуги. Когда уже этот некомпетентный сброд уйдет в отставку?

Почему-то вспомнились времена когда при Кабмине работал Комитет по предпринимательству и у него были права блокировать нормативные документы если они ущемляют права бизнеса. Самый активный руководитель этого комитета тогда был Михаил Бродский. Сколько он полезного сделал для бизнеса история об этом умалчивает. А сегодня куда идти и кому жаловаться?

По идее антимонопольный комитет, но там тоже руководитель из новой команды проворовался. Какая-то безнадега с этой властью в области экономики!