Аналитики КИТ Group назвали причины бедности украинцев

Финансовое образование в Украине — не просто социальная инициатива, а мощный инструмент влияния на качество рынка, рациональное поведение потребителей финансовых услуг и повышение доверия к операторам.

Такое мнение озвучили аналитики КИТ Group в блоге на сайте Корреспондент "Сам себе Киосаки. Как не быть "бедным папочкой". Финансовая грамотность", призвав пересмотреть отношение к базовым финансовым знаниям как к маргинальному или неактуальному вопросу.

"Финансово грамотный клиент – лучший союзник прозрачного финансового рынка и мощный драйвер развития конкуренции, – отмечают в компании. — Когда люди имеют навык сравнивать не только яркие вывески и рекламу, но и условия финансовых продуктов и операций, это поощряет операторов рынка делать свои сервисы лучше и выгоднее. Выигрывают все".

В КИТ Group объясняют: чем грамотнее клиент — тем меньше шансов, что он станет жертвой мошенников, запутается в комиссиях или потеряет деньги из-за плохой информированности о тонкостях финансовых сервисов.

Поэтому компания системно интегрирует просветительские элементы в клиентский сервис: объясняет логику изменения курса, предлагает интерактивные тесты, помогающие изучить тонкости обменных операций, создает образовательный контент финансовой тематики в телеграм-канале.

Один из ключевых сервисов, активно используемых финансово грамотными клиентами КИТ Group, — возможность зафиксировать курс онлайн за час до обмена. Это позволяет избежать потерь при колебаниях на рынке и проводить операции в почти 100 отделениях компании в более чем 30 городах Украины на заранее известных и выгодных условиях.

"Мы не просто обмениваем валюту — мы объясняем, как это сделать правильно", — комментируют в компании свои сервис-решения, уникальные для украинского рынка.

По словам аналитиков, именно эта синергия сервиса и просветительства — ключевое преимущество КИТ Group на фоне деятельности многочисленных конкурентов. Компания не просто предоставляет инструменты, но формирует культуру их осознанного использования.

В блоге также говорится, что недооценка финансового просвещения приводит к значительным потерям — и не только в виде обесцененных сбережений либо невыгодных сделок. Одним из наибольших рисков остается мошенничество — особенно в сфере обмена валют. Клиенты без базовых знаний могут не проверить легальности обменника и наличия лицензии, не учесть дополнительных комиссий либо даже стать жертвами фальшивых обменников-однодневок или онлайн-мошенников в интернете и соцсетях.

В КИТ Group убеждены, что преодолеть эти проблемы можно не только регуляторными методами, но и развитием финансовой культуры: "Финансовая грамотность – это основа персональной экономической безопасности. Для жизни в современном мире она не менее важна, чем правила поведения на дороге или "правило двух стен"".

Как отмечают в компании, только критическое мышление, проверка источников и знание базовых правил экономики помогут клиентам избегать ошибок и сделать сознательными финансовые решения. Аналитики отмечают, что украинцы начинают формировать культуру и опыт осознанного отношения к деньгам и финансовым операциям.

По их словам, причиной недостатка финансовых знаний и базовых навыков обращения с деньгами является не недостаток доступной информации или инструментов, а отсутствие привычки и мотивации использовать знания на практике.

"Знания – в открытом доступе, но почему их так редко применяют? Люди тратят часы на тиктоки с онлайн-фриками или сториз с котиками, но не находят времени на получение базовых навыков, благодаря которым могли бы сохранить свои деньги", — подчеркивают в КИТ Group.