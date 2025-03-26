Аналитики КИТ Group фиксируют переход украинцев и бизнеса на евро: что делать с долларом

Украинцы и бизнес увеличили долю сделок с евро — такой тренд зафиксировали аналитики одного из крупнейших операторов валютного рынка Украины КИТ Group.

"Анализ тенденций валютных операций, в том числе с использованием данных КИТ Group, свидетельствует о росте популярности евро среди украинцев, пока доллар постепенно уменьшает свою доминирующую долю. Учитывая возможное изменение привязки гривни к евро, украинским бизнесам и гражданам следует быть готовыми к новым финансовым реалиям", — пишет NV.

Анализируя данные КИТ Group, издание отмечает, что четко прослеживается изменение валютных предпочтений украинцев. В 2023 году доллар США занимал 78,71% валютных операций, а уже в 2024-м его доля уменьшилась до 74,07%. Это снижение может показаться незначительным, но свидетельствует о важном тренде — росте интереса к другим валютам, в частности к евро. Его доля в валютных операциях украинцев за год увеличилась с 20,80 до 25,15%.

"Не менее интересна динамика относительно польского злотого, — отмечают аналитики КИТ Group. — Едва ли не впервые за последние годы польская валюта набирает популярность в Украине, доля ее операций за год выросла с 0,36% до 0,56%".

Как пишет NV, такие изменения отражают более тесную интеграцию населения Украины и ее бизнеса с ЕС и Польшей из-за активной миграции, спровоцированной войной, а также углубления бизнес-связей нашей страны с соседями в Европе.

"Что касается интереса украинцев к злотому, то он будет сохраняться, — рассказывает Виталий Шапран, экс-член Совета НБУ. — Потому что злотый — валюта-сателлит еврозоны".

Игорь Тихонов, председатель Правления АО "Кредитвест Банк" подтверждает рост доли операций в евро и других валютах: "Если посмотреть по операциям клиентов нашего банка, а это почти полностью корпоративные клиенты, то доля операций с евро однозначно увеличилась и превышает 50%, иногда в отдельные месяцы достигает 70% от общего объема операций. Чуть меньше роста фиксируется с фунтом стерлингов и швейцарским франком".

Алина Шух, финансовая советница, COO в Smart Family Office, в комментарии NV о зафиксированных КИТ Group трендах уточнила, что украинцы должны следить за развитием событий на валютном рынке: "В прошлом году НБУ намекнул на возможную переподвязку гривни к евро. Если это произойдет, это изменит достаточно много для владельцев экспортно ориентированного бизнеса и инвесторов".

Финансовый аналитик Василий Невмержицкий прогнозирует, что изменение баланса валют в операциях украинцев происходить постепенно: "Украинцы привыкли к привязке нашей экономики к доллару, за много лет они привыкли "привязывать" к американской валюте свои сбережения и стоимость крупных покупок. Поэтому этот процесс должен быть постепенным и органичным — это позволит адаптироваться экономике, позволит адаптироваться людям и пересмотреть свои стратегии сбережений и накоплений".

Украинцы должны готовиться к возможным изменениям в валютной политике, в частности в контексте вступления в ЕС, предупреждает NV: "Изменения валютных предпочтений сегодня свидетельствуют о росте интереса к евро и другим европейским валютам, что может стать важным фактором для будущего экономического развития. Несмотря на то, что доллар будет оставаться основной валютой на рынке, уже сейчас стоит рассмотреть возможности диверсификации сбережений, в частности из-за хранения части средств в евро, фунте или франке".

Для тех, кто хочет диверсифицировать свои сбережения, инвестиции в менее популярные, но более стабильные валюты могут стать оптимальным решением для долгосрочных сбережений. Так советуют делать эксперты.