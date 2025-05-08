'Альфа Секьюрити' через суд требует от государства 63 млн грн за нехватку для армии - СМИ

Компании, сорвавшие оборонные контракты или поставившие некачественный товар, теперь идут в суды и пытаются заставить государство принять бракованную продукцию. Яркий пример — компания "Альфа Секьюрити", которая требует от государства узаконить поставку некачественной амуниции и при этом выплатить 63 миллиона гривен аванса. Об этом говорится в статье Бориса Кушнирука для Еспресо.

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"Альфа Секьюрити" выиграла тендер на поставку утеплённых курток. Однако экспертиза, проведённая по инициативе Федерации работодателей Украины, выявила ряд критических недостатков: ткань недостаточно эластична, натирает кожу, а часть комплектов вовсе непригодна для военного использования.

Государственный оператор тыла инициировал расторжение контракта и подал в суд, требуя возврата аванса. Однако вместо попытки урегулировать ситуацию, "Альфа Секьюрити" подала встречный иск, в котором требует обязать ГОТ принять некачественный товар. Дело сейчас рассматривается Хозяйственным судом Киева.

Кроме того, с аналогичными исками выступили и другие скандальные поставщики. В частности, компания "ТС Трейд Украина", не выполнившая контракт с Государственной пограничной службой на поставку защитных очков, через суд пыталась взыскать более 12 миллионов гривен. Суд отклонил её требования и наоборот обязал компанию компенсировать государству 2,6 миллиона гривен штрафов.Ещё один пример — "Фарминко Норд", которая поставила лишь четверть маскировочных костюмов, и то ненадлежащего качества. Компания обратилась в суд с требованием компенсации в более чем 98 миллионов гривен. В настоящее время дело находится на рассмотрении.

Эксперты оборонного сектора называют такую практику юридическим шантажом. Специалисты призывают к срочным изменениям в правилах допуска к государственным тендерам, чтобы исключить участие компаний без проверенной репутации, производственных мощностей и опыта. Ведь пока продолжаются судебные тяжбы, армия рискует остаться без необходимого снаряжения — и это в условиях активной фазы войны.