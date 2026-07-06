Аграрии призвали Свириденко и Кулебу остановить повышение тарифов "Укрзалізниці" на 30%

Украинские аграрные ассоциации призвали премьер-министра Юлию Свириденко и главу Министерства развития общин и территорий Алексея Кулебу не допустить повышения грузовых тарифов "Укрзалізниці" на 30%. По мнению бизнеса, предложенное решение является экономически необоснованным, противоречит евроинтеграционным обязательствам Украины и может усугубить кризис как в транспортной отрасли, так и в экономике в целом.

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Об этом говорится в совместном обращении Всеукраинского аграрного совета и других отраслевых объединений – участников Всеукраинского аграрного форума (ВАФ).

В обращении отмечается, что "Укрзалізниця" предлагает покрыть прогнозируемые убытки путем одновременного повышения тарифов для всех классов грузов на 30%, а также введения единого тарифа на перевозку пустых вагонов. Представители аграрного сектора считают такой подход административным и не учитывающим реальную экономику перевозок.

Одной из главных претензий бизнеса является практика перекрестного субсидирования, когда прибыльные грузы фактически компенсируют убытки от перевозки других категорий. Также аграрные ассоциации предупреждают, что очередное повышение тарифов может ускорить переход грузов с железной дороги на автомобильный транспорт. По их оценке, подобная ситуация уже произошла с перевозками топлива, а новое подорожание лишь усугубит сокращение грузовой базы самой "Укрзалізниці".

Кроме того, в ВАФ считают, что предложенный подход не соответствует принципам реформирования железнодорожного сектора, которые Украина взяла на себя в рамках евроинтеграции. В частности, речь идет о необходимости перехода к прозрачной тарифной модели, отделении оператора инфраструктуры от перевозчика и развитии конкуренции на рынке.

В свою очередь, бизнес предлагает отказаться от механического повышения тарифов и перейти к экономически обоснованной модели. Среди предложений – дифференциация тарифов в зависимости от вида перевозок, установление единого базового тарифа на основе фактической себестоимости и утвержденного правительством уровня рентабельности.

По мнению аграрных ассоциаций, такой подход позволит поддержать украинских производителей, сохранить конкурентоспособность экспорта и обеспечить финансовую устойчивость самой "Укрзалізниці" без дополнительного давления на экономику в условиях войны.

Ранее украинские промышленные и транспортные ассоциации также обратились к премьер-министру Юлии Свириденко и главе Офиса президента Кириллу Буданову с призывом не допустить необоснованного роста грузовых тарифов "Укрзалізниці" в 2026 году: они сообщили, что повышение на 30% приведет к потере 96 млрд грн ВВП в год, сокращению грузовой базы "Укрзалізниці" на 27 млн тонн, потере $2,4 млрд экспортной выручки и 36 млрд грн бюджетных поступлений.