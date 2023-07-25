Абоненты 'Киевстар' могут получить скидку на три вида страхования: как получить

Пользователи услуг Киевстар, благодаря партнерству с "Finance.ua", могут получить уникальную скидку на приобретение страхования, а именно:

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-22% на туристическое страхование;

-20% на Автогражданку (ОСГПО);

10% кэшбека от стоимости Зеленой карты на карту WOG Pride.

За время партнерства с Finance.ua более 100 тысяч абонентов Киевстар воспользовались акционными предложениями.

Для того чтобы воспользоваться выгодным предложением на этот раз, необходимо зайти в приложение Мой Киевстар или если вы еще не являетесь пользователем - загрузить его на свой смартфон и авторизироваться.

В приложении абоненты получат уникальный код, который необходимо ввести на сайте партнера при покупке страхования. Воспользоваться промокодом возможно по 31 октября 2023 (включительно), неограниченное количество раз.

"Уже не первый год мы сотрудничаем с Finance.ua, что является свидетельством взаимного доверия. Мы гордимся тем, что наши пользователи получают предложения, не только полезные, но и выгодные. Совместно с Finance.ua мы обеспечиваем наших абонентов качественными услугами страхования, удовлетворяя их потребности" - отмечает начальник департамента управления.

Напомним, что Мой Киевстар — это персональный карманный помощник для управления собственным номером, анализом затрат и объемом услуг по номеру и многое другое. Пользователи могут пополнять счет без комиссии, а также получать выгодные предложения от партнеров и бонусы от Киевстар.

Подробнее об условиях акции по ссылке.