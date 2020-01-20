"Золотые яйца": ценные бумаги Украины стали одними из самых прибыльных инструментов для инвесторов

Украинские гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и варранты на ВВП стали одними из самых прибыльных инструментов для инвесторов.

Об этом в своем Facebook сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец, обнародовав графику сравнения долларовой доходности ключевых инвестиционных инструментов с доходностью украинских ценных бумаг.

"В 2019 годовые гривневые ОВГЗ принесли инвесторам 41,35% годовых в долларах, варранты вообще феноменальные 70,02% годовых в долларах", – написал экономист, ссылаясь на один из своих предыдущих постов.

Украинские ОВГЗ и варранты стали одними из самых прибыльных инструментов для инвесторов Фото из открытых источников

"Недаром именно они стали "золотыми яйцами" для Bank of America в 2019 году", – отметил он.

Графика долларовой доходности инвестиционных документов ФБ Владимира Компанийца

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стоимость украинских варрантов на международной бирже превысила 100% от номинала. Показатель стал рекордным, поскольку несколько лет они продавались по 29%.

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