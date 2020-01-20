Главная Новости
20 января • обновлено в 21:51
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Золотые яйца": ценные бумаги Украины стали одними из самых прибыльных инструментов для инвесторов

1.5т
Читать материал на украинском

Украинские гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и варранты на ВВП стали одними из самых прибыльных инструментов для инвесторов.

Об этом в своем Facebook сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец, обнародовав графику сравнения долларовой доходности ключевых инвестиционных инструментов с доходностью украинских ценных бумаг.

"В 2019 годовые гривневые ОВГЗ принесли инвесторам 41,35% годовых в долларах, варранты вообще феноменальные 70,02% годовых в долларах", – написал экономист, ссылаясь на один из своих предыдущих постов.

Украинские ОВГЗ и варранты стали одними из самых прибыльных инструментов для инвесторов

Украинские ОВГЗ и варранты стали одними из самых прибыльных инструментов для инвесторов

Фото из открытых источников

Новости
Украина обгонит Европу и США по росту ВВП: опубликован прогноз Всемирного банка

"Недаром именно они стали "золотыми яйцами" для Bank of America в 2019 году", – отметил он.

Графика долларовой доходности инвестиционных документов

Графика долларовой доходности инвестиционных документов

ФБ Владимира Компанийца

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стоимость украинских варрантов на международной бирже превысила 100% от номинала. Показатель стал рекордным, поскольку несколько лет они продавались по 29%.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Марина Погорилко
Персона
Владимир Компаниец
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
9
7
Смешно
3
Интересно
6
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
а когда наступит время ,собирать камни,то что будет?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Иванович Василий
Иванович Василий
Очень печально, если кто-то, кроме этого успешно осуществившего реализацию, радуется. Тут нечему радоваться - это всего лишь бумажки, а не успешно функционирующий бизнес, и доход с них, с бумажек - придется отдавать при новом президенте, если профанство власти при нынешнем не сумеет найти развивающее бизнес применение этим бумажкам, затыкая ими дыры-прорехи.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги