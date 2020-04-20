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20 апреля • обновлено в 19:43
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Зеленскому назвали колоссальную сумму убытков от пожаров на Житомирщине

2.6т
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В связи с пожарами в Житомирской области местные власти осуществляет предварительный подсчет убытков, причиненных местным жителям, а Кабинет министров рассмотрит вопрос компенсации уже на текущей неделе.

Ориентировочная сумма ущерба составляет 25 млн грн. Об этом 20 апреля доложили президенту Украины Владимиру Зеленскому на совещании с членами правительства и представителями правоохранительных органов, передает пресс-служба ОП.

"Эту помощь нужно будет выделить из резервного фонда. Если люди потеряли дома, если им нужны стройматериалы, надо посмотреть, что необходимо – и помочь. Государство должно поддерживать граждан в такой сложный период", – сказал Зеленский.

По предварительным данным, из-за пожаров было отселено около полусотни человек. Многие сгоревшие дома были пустыми, жертв среди населения нет.

Министр внутренних дел Арсен Аваков, который присутствовал на совещании, отметил, что причиной массового распространения огня стали нарушения правил пожарной безопасности. Он выступил за ужесточение ответственности за подобные инциденты на законодательном уровне.

Последствия пожаров на Житомирщине

Последствия пожаров на Житомирщине

Denis Kazanskyi

Как писал OBOZREVATEL, недавно в сети показали ужасные последствия масштабных пожаров в Овруцком районе Житомирской области, которые, несмотря на все попытки спасателей и лесников потушить их, не прекращаются там еще с 16 апреля.

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Автор
Дарья Дурова
Персоны
Владимир Зеленский Арсен Аваков
Место
Украина Житомир
Теги
пожар Кабинет министров Украины Офис президента Министерство внутренних дел Украины
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
это разве огромные деньги? пара квартир на окраине Москвы...
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Мабуть цілу зиму вивозили ліс, а тепер замели сліди. Звичайно ж у долі усі відповідальні гілки місцевої влади з центром у Києві. У щось інше вже не віриться.
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