Зеленский захотел очистить АЗС от "нелегалов": эксперт объяснил, к чему это приведет

Президент Владимир Зеленский попросил сети АЗС Украины снизить цены на бензин и дизель, а взамен пообещал "зачистить рынок" от "нелегалов", отобравших деньги у бизнеса.

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн считает, что это хороший сигнал всему "белому" бизнесу, передает liga.net.

По его словам, рынок нефтепродуктов ждет зачистки, обещая вернуться в русло прогнозируемости и адекватности.

"Как показывают наши исследования, около 50% сжиженного газа в стране продается через нелегальное АЗС или "мимо кассы". Закупка газа на оптовом рынке такими операторами часто происходит за наличные, что означает участие в схеме "налоговых ям", – заявил Куюн.

Эксперт отметил, что в итоге половина рынка находится в тени, не платит налоги, а соответственно предлагает топливо намного дешевле. Это лишает легальных поставщиков заработка.

"Президентская команда пообещала провести 14 января 2020 года расширенное совещание с силовиками по поводу борьбы с нелегальным рынком, притом не только с АЗС, но и с мини-НПЗ. Задача крайне сложная, поскольку данный бизнес, как, впрочем, и многий другой, крышуется в регионах как раз силовиками и местными властями", – резюмировал Куюн.

Около 50% сжиженного газа в стране продается через нелегальное АЗС или "мимо кассы"

Как сообщал OBOZREVATEL:

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что снижение цен на бензин на фоне укрепления курса гривни происходит медленными темпами, поскольку на топливном рынке низкая конкуренция.

Позже в Офисе президента рекомендовали операторам отказаться от больших скидок по программам лояльности, взамен понизив цены на топливо.

"Мы обращаемся к вам с предложением более активно отреагировать на укрепление курса и уменьшить соответственно цену на бензин. Не предоставить скидки, а уменьшить цену на табло", – сказал Зеленский.

В результате цены бензинов и дизельного топлива на станциях крупных розничных сетей во вторник, 24 декабря, опустились в среднем на 0,5-1 грн/л.

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