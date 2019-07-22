Зеленский взялся за развитие Карпат: что изменит указ президента

Президент Владимир Зеленский подписал указ №543/2019 "О развитии региона украинских Карпат".

Документ направлен на стимулирование социально-экономического развития, повышение инвестиционной привлекательности, развитие рекреационного, туристического и этнокультурного потенциала региона Карпат, говорится на сайте Офиса президента.

В частности, глава государства обязал Кабинет министров в течение двух месяцев утвердить государственную программу развития региона на 2020-2022 года с учетом концепции развития горных территорий Украины.

Также, согласно указу Зеленского, правительство должно предусматривать в проектах закона о государственном бюджете Украины на 2020-й и последующие годы расходы, необходимые для реализации этой госпрограммы.

Соответствующий указ вступает в силу со дня его опубликования.

Президент подписал указ №543/2019 "О развитии региона украинских Карпат"

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинских Карпатах набрала угрожающих масштабов незаконная вырубка лесов, что наносит огромный ущерб уникальной природе и экономике региона.

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