Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Зеленский взялся за развитие Карпат: что изменит указ президента

2.6т Читать материал на украинском

Президент Владимир Зеленский подписал указ №543/2019 "О развитии региона украинских Карпат".

Документ направлен на стимулирование социально-экономического развития, повышение инвестиционной привлекательности, развитие рекреационного, туристического и этнокультурного потенциала региона Карпат, говорится на сайте Офиса президента.

В частности, глава государства обязал Кабинет министров в течение двух месяцев утвердить государственную программу развития региона на 2020-2022 года с учетом концепции развития горных территорий Украины.

Новости
"Вырубят все Карпаты": в Украине забили тревогу из-за "черных лесорубов"

Также, согласно указу Зеленского, правительство должно предусматривать в проектах закона о государственном бюджете Украины на 2020-й и последующие годы расходы, необходимые для реализации этой госпрограммы.

Соответствующий указ вступает в силу со дня его опубликования.

Президент подписал указ №543/2019 "О развитии региона украинских Карпат"

Президент подписал указ №543/2019 "О развитии региона украинских Карпат"

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинских Карпатах набрала угрожающих масштабов незаконная вырубка лесов, что наносит огромный ущерб уникальной природе и экономике региона.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
2
Смешно
8
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир Миру
Мир Миру
Чому має бути програма розвитку регіону на 2020-2022 роки, а не на п"ять років президентства? І підхід неправильний - нехай населення регіону надасть свої пропозиції, а відповідне міністерство їх узагальнить і доведе ефективне використання бюджетних коштів.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel