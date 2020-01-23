Зеленский в Давосе дал свой номер Митталу: фотофакт

Президент Владимир Зеленский на приеме в Украинском доме в Давосе записал свой номер в телефон владельца "АрселорМиттал Кривой Рог", индийского бизнесмена Лакшми Миттала.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала пресс-секретарь НАК "Нафтогаз" Алена Осмоловская. Также она показала соответствующие фото.

Зеленский и Миттал обменялись номерами Facebook Алены Осмоловской

"Быть в Украинском доме в Давосе стоит хотя бы затем, чтобы увидеть, как Владимир Зеленский тепло общается с Лакшми Митталом и на глазах других инвесторов записывает в его телефон свой мобильный", – написала она.

При этом Осмоловская похвасталась, что принимают Украины очень хорошо, помещение забито до отказа на всех панелях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

СБУ обвиняет менеджемент "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций его владельца Лакшми Миттала.

В июле прошлого года там устроили обыски. Тогда в пресс-службе компании сообщили, что в их отношении открыто уголовное производство по факту экоцида. По словам исполняющего обязанности генерального директора "ArcelorMittal Кривой Рог" Александра Иванова, сотрудники СБУ обыскивали только что построенный и современный объект, а именно третью машину непрерывного литья заготовок.

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