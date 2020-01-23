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23 января • обновлено в 07:41
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Зеленский в Давосе дал свой номер Митталу: фотофакт

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Президент Владимир Зеленский на приеме в Украинском доме в Давосе записал свой номер в телефон владельца "АрселорМиттал Кривой Рог", индийского бизнесмена Лакшми Миттала.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала пресс-секретарь НАК "Нафтогаз" Алена Осмоловская. Также она показала соответствующие фото.

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Зеленский и Миттал обменялись номерами

Зеленский и Миттал обменялись номерами

Facebook Алены Осмоловской

"Быть в Украинском доме в Давосе стоит хотя бы затем, чтобы увидеть, как Владимир Зеленский тепло общается с Лакшми Митталом и на глазах других инвесторов записывает в его телефон свой мобильный", – написала она.

При этом Осмоловская похвасталась, что принимают Украины очень хорошо, помещение забито до отказа на всех панелях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Экономический форум в Давосе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Швейцария Давос
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