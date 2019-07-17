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Зеленский устроил разнос властям Николаевщины из-за "убитых" дорог: опубликовано видео

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Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал местные власти в Николаевской области из-за ненадлежащего состояния дорог в регионе.

В частности, в ходе визита на Николаевщину глава государства потребовал от Антимонопольного комитета объяснить ситуацию с тендерами на ремонт и строительство дорожного полотна в области.

"Сейчас в Антимонопольном комитете находится около 20 дел, которые имеют одинаковые злоупотребления. В томе числе на данном участке дороги, где принимали участие в тендере "Росдорстрой" и "Альтком". Эти компании ходят парами на все тендеры в Украине", – подчеркнул представитель комитета.

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"Можете позвонить этим двум компаниям, которые ходят парами и сказать им – мы вас больше не видим?" – задал вопрос АМКУ Зеленский.

После этого президент вызвал к себе главу управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Юрия Пасика.

"Почему тут сжигают людей, почему сжигают конкурентов? Вы знаете, о чем речь? Почему это происходит на Николаевщине?" – заявил Зеленский.

Зеленский устроил разнос властям Николаевщины из-за "убитых" дорог: опубликовано видео

В ответ представитель СБУ заявил, что этот вопрос – компетенция Национальной полиции. После чего руководство местного управления полиции пообещало в течение месяца завершить следственные действия по этому делу.

В результате Зеленский спросил у Пасика, может ли его ведомство защитить те компании, которые хотят заниматься ремонтом дорог в области.

"Мне что, звонить всем главам СБУ, начальникам полиции и заставлять писать заявления об увольнении?" – резюмировал Зеленский.

Дороги в Николаевской области

Дороги в Николаевской области

НикВести

Дороги в Николаевской области

Дороги в Николаевской области

НикВести

Дороги в Николаевской области

Дороги в Николаевской области

НикВести

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году на ремонт дорог было выделено более 45 млрд гривен. При этом государственная субвенция на проекты строительства дорог местного значения превысила 11,5 млрд гривен.

В 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.

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Тема
Ремонт дорог
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
ремонт и строительство дорог
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Наливайко Алекс
Наливайко Алекс
Это он еще дорогу на Кировоград-Крапивницкий не видел,хотя там нет дороги.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Чё он докопался до хороших людей? Все же знают, что во всём Путин виноват!
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Пигин Макс, Именно так и есть Всему виной Гитлер 21 века презерватив Раисси Путлер.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Пигин Макс, Только так и есть, всему виноват Гитлер 21 века - презерватив Раиссии - Путлер.
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Зеленский не читает Обоз, иначе знал бы, что самые хреновые дороги в Крыму.
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Пушкин Серёга,напиши ему смс,пусть узнает.
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