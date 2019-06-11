Очищение власти: Зеленский добрался до Луценко и Климкина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал представление на увольнение генпрокурора Украины Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.

Как сообщил на брифинге заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, документ уже внесли в Раду.

"Президент подписал представление об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел, а также внес представление на назначение Пристайко Вадима Владимировича министром иностранных дел", – сказал он.

Также Рябошапка добавил, что представление на увольнение Луценко передается в парламент.

"Подписано представление на увольнение генерального прокурора Луценко", – отметил заместитель главы АП.

Инициирование увольнения генпрокурора Рябошапка объяснил так: "Есть юридическая позиция, которая связана с тем, что несмотря на изменения в закон о прокуратуре о том, что генеральный прокурор не должен иметь юридического образования, другие нормы закона о прокуратуре говорят о том, что прокурором Генеральной прокуратуры может быть только человек, который имеет юридическое образование".

Замглавы АП подчеркнул, что прокурор осуществляет процессуальные функции, соответственно он должен иметь как юридическое образование, так и соответствующий опыт в сфере права.

Зеленский решил уволить Луценко и Климкина

При этом по состоянию на 15:50 на сайте Рады не зарегистрированы соответствующие постановления.

Как сообщал OBOZREVATEL, Климкин в четверг, 17 мая, написал заявление о своей отставке.

Президент Украины Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду представление об увольнении Климкина. 6 июня Верховная Рада провалила голосование по отставке министра.

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