Зеленский провел переговоры с МВФ: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с заместителем директора Европейского департамента МВФ Джулией Козак и руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом.

Как сообщила прес-служба главы государства, на встрече также присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.

Обсуждалась программа финансовой помощи, направленная на поддержку макроэкономической стабильности и роста экономики Украины.

"Я уверяю в полной поддержке структурных реформ в экономике, независимости Национального банка и всестороннем расследовании злоупотреблений в банковском секторе", - заявил Зеленский.

Он добавил, что сотрудничество с Международным валютным фондом является важным элементом усиления доверия к Украине со стороны иностранных инвесторов и международных партнеров.

Зеленский провел переговоры с МВФ president.gov.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, что Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом о предоставлении нового кредита. На этот раз речь идет о сумме в $5 млрд долларов.

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