Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине необходимо создать дополнительные миллионы рабочих мест для граждан, которые работали внутри страны, и тех, кто вернулся из-за границы.

Соответствующее предложение он озвучил Кабинету министров. Об этом украинский глава сказал в обращении к народу 1 апреля.

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"Отдельно хочу обратить внимание правительства на такое. Сейчас в Украине вернулось очень много граждан из-за рубежа. Это хорошая новость, пусть и обстоятельства такого возврата не самые приятные. Но рано или поздно коронавирус обязательно пройдет, и карантин закончится. Считаю, что мы должны сделать все и удержать этих людей на родине. Нам очень нужны ваши знания и умения", – сказал он.

Владимир Зеленский Скрин видео

Зеленский предложил правительству разработать отдельный механизм. "В этом контексте знаковым является продолжение программы "Большая стройка". Тысячи километров новых дорог и инфраструктурные объекты дадут тот необходимый импульс для экономического развития и создадут новые рабочие места. Очень хочется, чтобы после карантина все мы: и те, кто работал здесь, и те, кто вернулся из-за границы, вместе строили Украину", – отметил он.

Как писал OBOZREVATEL, пандемия коронавируса и последовавший за ней карантин сильно ударили по украинской экономике. В том числе пострадал и рынок труда – эксперты заявляют о 600 тысячах официальных новых безработных.

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