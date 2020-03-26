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26 марта • обновлено в 19:31
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Зеленский пообещал не допустить роста цен на продукты в Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал не допустить роста цен на продукты, пригрозив жесткими мерами в отношении спекулянтов.

Об этом лидер государства заявил в новом обращении в четверг, 26 марта. По словам Зеленского, ведется круглосуточная работа над обеспечением областей всем необходимым в период пандемии коронавируса.

Зеленский отметил, что имеет ввиду не только медицинское оборудование и средства защиты: "Это и работа критически важных объектов в регионах, поддержка малого бизнеса на местах, бесперебойность социальных выплат населению, обеспечение весенней посевной кампании".

"Поскольку призывы к совести некоторых продавцов не помогли, будет пакет жестких мер, который испортит планы всем спекулянтам", – пригрозил президент.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине официально подтверждены 156 случаев COVID-19. Умерли пять человек и лишь один вылечился.

Из-за пандемии Кабмин принял решение продлить карантин и режим чрезвычайной ситуации по всей стране до 24 апреля.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Карантин в Украине Коронавирус Цены на продукты
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Путин,прекрати!!
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