Президент Украины Владимир Зеленский пообещал не допустить роста цен на продукты, пригрозив жесткими мерами в отношении спекулянтов.

Об этом лидер государства заявил в новом обращении в четверг, 26 марта. По словам Зеленского, ведется круглосуточная работа над обеспечением областей всем необходимым в период пандемии коронавируса.

Зеленский отметил, что имеет ввиду не только медицинское оборудование и средства защиты: "Это и работа критически важных объектов в регионах, поддержка малого бизнеса на местах, бесперебойность социальных выплат населению, обеспечение весенней посевной кампании".

"Поскольку призывы к совести некоторых продавцов не помогли, будет пакет жестких мер, который испортит планы всем спекулянтам", – пригрозил президент.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине официально подтверждены 156 случаев COVID-19. Умерли пять человек и лишь один вылечился.

Из-за пандемии Кабмин принял решение продлить карантин и режим чрезвычайной ситуации по всей стране до 24 апреля.

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