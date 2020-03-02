АМКУ звинуватив Нафтогаз у зловживанні монопольним становищем на ринках природного газу шляхом встановлення завищених цін для населення з 1 листопада 2018 року

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Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи за ознаками вчинення приватним акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" порушення Закону України "Про захист економічної конкуренції" у вигляді зловживання монопольним становищем на ринках природного газу шляхом встановлення, починаючи з 1 листопада 2018 року, цін на природний газ на рівні, який неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції.

Згідно Положення Кабміну про Покладання спеціальних обов'язків саме Нафтогаз продає природний газ постачальникам для потреб побутових споживачів, тобто, населення. При цьому компанія встановлює на цьому сегменті ринку ціни, які базуються на ціні для промисловості, запропонованій цією ж компанією.

АМКУ звинуватив Нафтогаз у зловживанні монопольним становищем Главком

За наявною в Комітеті інформацією, "Нафтогаз України" встановлював для промислових споживачів ціни, які є вищими за ті, що склалися в умовах конкуренції, зокрема, за результатами електронних біржових торгів на ТБ "Українська енергетична біржа" та на європейських хабах за умовами доставки газу до кордону України (NCG).

Вищевикладене може свідчити про встановлення НАК "Нафтогаз України", починаючи з 1 листопада 2018 року, цін на природний газ для населення на рівні, який неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринках природного газу.

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