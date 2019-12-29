Зеленский подписал закон о борьбе с отмыванием денег

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Указанный закон направлен на имплементацию в законодательство Украины требований Европейского Союза. Об этом сообщает "Правительственный портал".
Также документ предусматривает внедрение рекомендаций экспертов Комитета совета Европы MONEYVAL, предоставленных по результатам пятого раунда взаимной оценки Украины в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.
Закон вступает в силу через четыре месяца со дня его опубликования.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем
Пресс-служба президента
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Государственная служба финансового мониторинга представила отчет о проведении Национальной оценки рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
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