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11 декабря • обновлено в 13:55
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Зеленский подписал госбюджет-2020: каким он будет

1.7т
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Президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2020 год.

В частности, главный финансовый документ страны в среду, 11 декабря, был возвращен с подписью президента. Об этом свидетельствует страница прохождения соответствующего законопроекта №2000 на сайте Верховной Рады.

Президент подписал закон о государственном бюджете Украины на 2020 год

Президент подписал закон о государственном бюджете Украины на 2020 год

Верховная Рада

Доходы государственного бюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1,093 трлн грн. Расходы – 1,195 трлн гривен (увеличились на 67,5 млрд грн по сравнению с 2019 годом).

На обслуживание госдолга заложено 141,5 млрд грн.

На развитие дорожной инфраструктуры заложено 73,7 млрд грн, что на 37% больше, чем в прошлом году.

Финансирование Пенсионного фонда из государственного бюджета составит 173 млрд грн (+802 млн грн надбавки для одиноких пенсионеров).

Средства на выплаты субсидий запланированы в бюджете – 48 млрд грн.

Президент подписал закон о государственном бюджете Украины на 2020 год

Президент подписал закон о государственном бюджете Украины на 2020 год

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Госбюджет-2020
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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