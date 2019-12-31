Зеленский подарил Путину $20 млрд? Украина после газовых переговоров прощает все иски, в Кремле ликуют

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев похвалился выгодной газовой сделкой с Украиной. Мол, достигнутым компромиссом он доволен. А вот нам спешить радоваться новым соглашениям не приходится. Государство-агрессор согласилось сохранить транзит на минимальном уровне, а взамен получило огромный "подарок" от команды Зеленского.

Украина простила России $19.65 млрд, которые могла выиграть по уже поданным искам в судах разной юрисдикции. Все это стало возможно благодаря подписанию нового газового соглашения между "Нафтогазом" и "Газпромом", В переговорах принимали участие и Офис президента, и Кабмин, и сам газовый монополист.

Однако в итоге страна потеряла сумму, соизмеримую с 18 траншами МВФ. Подробнее о том, почему Кремль хвалится договоренностями, а Украина лишилась миллиардов, читайте в материале OBOZREVATEL.

Что потеряла Украина:

АМКУ простил "Газпрому" $7,4 млрд штрафа за монопольное поведение на рынке. Соответствующий документ подписал Кабмин Алексея Гончарука;

"Нафтогаз" отказался от иска против "Газпрома" на сумму $12,25 млрд;

Через Украину на весь период (в течение 5 лет, кроме 2020 года) будут поставлять минимально необходимый для существования ГТС объем газа – 40 млрд куб.м.

Что получила Украина:

Россия выплатила $2,9 млрд по уже выигранному иску в Арбитраже;

Газотранспортная система продолжит работать, хотя объемы газа, которые через нее проходят, будут снижаться.

В России соглашениями довольны

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 31 декабря заявил, что все вопросы по газу с Украиной были урегулированы вместе с прекращением взаимных претензий. Это означает, что мы лишились права требовать $19.65 млрд в судах разной инстанции. При этом сам контракт принесет нам всего $15 млрд, подсчитали в Офисе президента.

Дмитрий Медведев facebook.com/Dmitry.Medvedev

Новости В ЕС оценили новую сделку по газу Украины с Россией

"Газовый контракт на следующие пять лет между Россией и Украиной – это компромисс, который необходимо было найти. Подписание документов показывает, что даже по самым сложным вопросам можно разговаривать и договариваться", – заявил он.

Здесь возникает три вопроса. Первый – насколько реально было выиграть иски? Второй – не было ли выгоднее отказаться от такого контракта, где фактически украинская ГТС остается с минимальным транзитом, и все-таки пойти в суд? Третье – если Украина сама бы отказалась от контракта, возможно ли было в суде доказать, что именно РФ виновата в крахе ГТС?

Стороны договорились, что если все пункты будут соблюдены, РФ в первый год доставит через Украину 65 млрд куб. м газа, а дальше – по 40 млрд в течение еще 4 лет. Это самый минимум, на меньшее украинская сторона согласиться не могла. “Газпром” настаивал на минимальных объемах, так как рассчитывает запустить “Северный поток-2” и продавать голубое топливо в ЕС в обход нашей территории.

И.о. председателя правления альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик уверен, что именно этот пункт и является главным недостатком контракта. По новым условиям бюджет, вероятно, недополучит 1–2 млрд долларов.

"Вопрос рентабельности не такой простой, ведь стороны еще не договорили о ставке транзита, эти консультации еще продолжаются. При текущих ставках, которые еще могут измениться, в следующем году Украина получит выручки около 2 млрд долл., а в последующие по 1,3 млрд долл.", – говорит он.

"Порешали" с Зеленским: о газе договорились лично с Путиным

"Нафтогаз" и "Газпром" до последнего не могли договориться о новых условиях контракта. Россия постоянно срывала переговоры. К примеру, еще в первой половине декабря в украинской компании заявили, что уже якобы достигли консенсус, но в стране-агрессоре сразу же опровергли "прорыв".

Все это длилось до тех пор, пока не прошла встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским в рамках "нормандского формата". Уже здесь главы государств пришли к единому решению. Таким образом, РФ в очередной раз надавила на Украину, показав, что даже экономические вопросы решаются лично с Путиным, а тему газа внесли в одну повестку с прекращением военных действий.

С учетом позиции Украины отказа от претензий по искам – Зеленский мог лично пообещать Путину определенные уступки взамен на освобождение пленных и хрупкий мир на Донбассе.

Но, как показала история, Путин далеко не всегда выполняет свои обещания и легко нарушает любые соглашения, даже если они заверены на международном уровне. Стоило ли "дарить" России почти $20 млрд и не слишком ли это высокая цена – покажет время. Но покамест смело можно утверждать: говорить о победе на переговорах с РФ преждевременно. А вот Кремлю дали повод поднят по бокалу шампанского.

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